Buscan construir de viviendas asequibles para campesinos en el condado Santa Clara

En el condado Santa Clara hace falta viviendas para los trabajadores agrícolas así lo reveló un reciente estudio que señala que no se ha hecho lo suficiente para garantizarles un techo asequible.

Desde hace 25 años, Teodora Ochoa viaja desde Arizona para laborar temporalmente en los campos agrícolas del condado.

“En estas casitas no nos cobran caro, no es caro pero no hay para tantos”, dijo Teodora.

Durante los meses que trabaja en California vive en el centro para migrantes Arturo Ochoa en Gilroy que ofrece unidades habitacionales para estas familias campesinas, pero no todos logran un espacio allí.

“A veces tienen que irse a rentar una habitación con una familia y les cobran $1,200 o $1,300 para una persona o dos sin acceso a cocina”, dijo Maribel Estrada, trabajadora agrícola que llega desde Arizona.

La supervisora del Distrito 1 del condado, Sylvia Arenas, se identifica con esta necesidad.

“Soy hija de padres que son inmigrantes y que trabajaron en los fields” , dijo Arenas.

Por está razón, ella ha propuesto medidas para beneficiar a estos trabajadores.

“Una son viviendas que van a estar en los ranchos privados, segundo viviendas que van a estar en propiedad que es parte del condado y la tercera opción es facilitar todo eso para los ranchos que son privados”, explicó Arenas.

La supervisora asegura que actualmente solo hay planes de construir 61 viviendas cuando la necesidad es mucho mayor, según lo reveló un reciente estudio del condado.

El estudio señala que hacen falta 700 viviendas para los trabajadores agrícolas que viven en el condado, y un total de 1,400 unidades habitacionales para darle techo a los campesinos que llegan de forma temporal a trabajar en la región.

“No debe ser tan complicado para hacer esas viviendas”, indicó Matt Huerta, miembro de la Coalición para Vivienda Rural de California.

Huerta afirman que los procesos burocráticos frenan iniciativas de agricultores que quieren construir viviendas para sus empleados.

“Estamos tratando de cambiar las pólizas para que ellos puedan hacer sus viviendas”, dijo Huerta.

Los supervisores votaron para seguir adelante con estas propuestas. En los próximos 3 meses se definirá dónde se construyen las viviendas y se creará un comité para escuchar las opiniones de los trabajadores.

“Si nosotros ya no calificáramos aquí ya no vendríamos porque las rentas están demasiado caras”, dijo Maribel.

Las viviendas asequibles son urgentes para garantizar que mano de obra calificada siga llegando al condado Santa Clara.