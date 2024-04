Jóvenes hispanos crean conciencia sobre enfermedades sexuales en el condado Santa Clara

Los estudiantes crearon un video en el que a través del ritmo del rap envían un mensaje de prevención a los adolescentes.

En el condado Santa Clara, cientos de estudiantes pusieron en marcha su creatividad con un concurso que el Departamento de Salud realizó para conmemorar el mes de la prevención de las enfermedades de salud sexual en adolescentes.

María Guadalupe Esquivel y sus compañeras de clase no sólo fueron unas de las ganadoras, también recibieron $1,000 por parte del Departamento de Salud Pública del condado.

“Y cuando ganamos pues fue sorpresa porque estábamos felices trabajando juntas que ni cuenta nos dimos, y pues cuando oímos que ganamos nos sorprendimos y celebramos”, dijo María Guadalupe.

Krishna Surasi, vocera del Departamento de Salud del condado explicó el objetivo de este concurdo.

“Tuvimos un concurso de videos virales para los estudiantes de secundaria porque la verdad casi la mitad de las nuevas infecciones de transmisión sexual o ITS ocurren en personas de 15 a 24 años entonces es importante que los jóvenes tengan la oportunidad de educarse el uno al otro”, dijo Surasi.

La funcionaria explicó que este evento se ha realizando por diez años, pero este ha sido el más exitoso; recibieron más de 100 proyectos creativos que abordaban el tema con arte, dibujos, humor o como el caso del de María, con el ritmo del Área de la Bahía.

“A los adolescentes de nuestra edad les gusta escuchar música de rap y pensamos que hacíamos una canción así llamaría la atención de los jóvenes, y como en la comunidad hispana casi no se habla de eso, lamentablemente y por eso la idea fue de crear un video de una manera que a la gente no les de miedo o no les de pena”, afirmó María Guadalupe.

“Como es un tema difícil de hablar a veces porque es un poco incómodo pero es importante que todos sepan los riesgos de las ITS y sepan la importancia de hacerse una prueba porque es común que las infecciones no tienen ningún síntoma y la única forma de saber es hacerte una prueba”, aseguró Surasi

El condado Santa Clara tiene la página web https://publichealth.sccgov.org/services/sti-and-hiv-testing/servicios-de-pruebas-de-its-y-vih donde encuentran toda la información de los recursos de prevención y lugares de prueba gratuitos en el condado en español.

Los videos ganadores de la convocatoria serán publicados en las redes sociales para llegar a todos los jóvenes posibles y María aseveró, como la camarógrafa tras este video musical, que planea usar el dinero de su premio para comprarse su primera cámara.

“Cuando ganamos dije yo ´wow sí puedo llegar lejos con mis videos y proyectos que haga y ganar dinero´ pues aún más motivación para seguir”, añadió María Guadalupe.