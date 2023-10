Servicios de salud gratis en el condado Santa Clara

El Consulado General de México en San José en conjunto con el condado Santa Clara y Telemundo 48, dieron inicio el lunes dio inicio a la Semana Binacional de Salud que brindará recursos, servicios y exámenes a los residentes sin costo alguno.

"Es la vigésima tercera edición de la Semana Binacional de Salud, un acontecimiento único, un evento el cual cada vez se suman más organizadores para generar, crear, esa conciencia que se requiere de la prevención de la salud", explicó Alejandra Bologna Zubikarai, cónsul general de México en San José.

Durante el mes de octubre se promoverá la buena salud en la comunidad latina con exámenes de salud, vacunas, exámenes dentales, de la vista, prevención de la diabetes, salud mental entre otros.

La mayoría de los talleres y servicios se realizarán en el consulado, pero este sábado 7 de octubre se llevará a cabo una jornada de salud gratuita en el Centro Comercial Eastridge de 10:00 a.m., hasta las 3:00 p.m.

"Vamos a tener más de 35 organizaciones que van a dar servicios, vamos a tener servicios médicos, flu shots , también pueden recibir información de Covid, y también para la alta presión y les pueden dar un chequeo", dijo Maritza Rodríguez, directora de Programa de Equidad en Salud Racial de Seguridad Pública del condado Santa Clara.

Líderes invitan a la comunidad a tomar conciencia y acción de la salud, no solo durante este mes.

"Estoy pidiendo como parte de ser mexicanos y trabajar duro, también debemos cuidarnos y estar bien de nuestro cuerpo y mente", indicó Sylvia Arenas, supervisora del Distrito 1 del condado Santa Clara.

Personas que llegaron el miércoles desde muy temprano al consulado, le dijeron a Telemundo 48 alguna de las razones por las que les gustaría hacer parte de esta jornada de salud.

"Pues chequear la glucosa, la diabetes porque eso es lo que está más en el mundo", afirmó Irene García, residente de San José.

"Yo tengo diabetes entonces sobre mi enfermedad, e hipertensión también entonces sí me gustaría que me atendieran", expresó María de los Ángeles Barba Robles, mexicana de visita al consulado.

El consulado ha preparado varios eventos a los cuales la comunidad podrá participar desde el 2 hasta el 31 de octubre.

El calendario de actividades lo encontrarás haciendo clic aquí.

"Es importante que puedan venir aquí con toda la confianza que les dan, no requieren cita, no es nada más exclusiva para las personas que tengan una cita el día de hoy, si no está abierto a toda la comunidad para que hagan uso de estos servicios”, aseveró Bologna.