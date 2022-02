Condado Santa Clara podría eliminar pronto requerimiento sobre el uso de mascarilla en interiores

El condado de Santa Clara, el único condado del Área de la Bahía que todavía tiene un mandato sobre el uso de máscaras en interiores, podría eliminar este requerimiento la próxima semana.

El condado estableció varios puntos de referencia para levantar la orden del uso del tapabocas y podría cumplir con el último el viernes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El jueves, el condado cumplirá con la métrica de 550 o menos casos por día durante una semana completa. El condado ya alcanzó el objetivo de cifras bajas y estables de hospitalización y una tasa de vacunación del 80 % o más.

Los condados Santa Clara y Los Ángeles fueron los últimos en el estado en mantener este requisito. El mandato del condado Los Ángeles terminará el viernes.

Independientemente de lo que hagan los condados, el estado seguirá exigiendo el uso de máscaras en las escuelas K-12, las guarderías, el transporte público, los entornos de atención médica, los refugios y las cárceles.

Más allá de eso, el especialista en enfermedades infecciosas de UCSF, el Dr. Peter Chin-Hong, dijo que las personas deben tener una máscara a mano en caso de que se encuentren en una situación de riesgo.

"Creo que definitivamente el riesgo sigue ahí", dijo. "No estamos exactamente donde estábamos ni siquiera en el Día de Acción de Gracias y definitivamente no estamos donde estábamos en el momento de la primera reapertura de California el 15 de junio de 2021, lo que significa que aunque soy una persona impulsada, todavía voy a ser tenga mucho cuidado en un entorno interior lleno de gente y use mi máscara".