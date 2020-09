Condado Santa Clara ofrecerá vacunas gratuitas contra la gripe

El condado Santa Clara ofrecerá todos los sábados vacunas gratuitas contra la gripe a los residentes frente a los terrenos de la feria del condado.

"Estamos oficialmente en la cuenta regresiva para la temporada de influenza", dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Cindy Chávez. "También estamos en medio de una pandemia mundial de coronavirus, lo que hace que sea aún más importante que todos se vacunen contra la influenza".

El condado siempre ha ofrecido vacunas gratuitas contra la gripe en las clínicas, pero esta es la primera vez que tiene un servicio al aire libre que se adapta a quienes deseen acudir caminado, en bicicleta y a bordo de automóviles. El esfuerzo se debe al aumento del riesgo que tiene la temporada de gripe en conjunto con la pandemia de COVID-19.

"Esta no es una vacuna contra el coronavirus. La gripe no está relacionada con este virus. No contraerá coronavirus al recibir la vacuna contra la influenza", dijo el ejecutivo del condado, Jeff Smith.

"Lo que hará la vacuna contra la gripe es evitar que termine en el hospital y asegurarse de que tengamos disponibilidad hospitalaria para aquellos que tienen COVID-19 que están muy enfermos".

Según el Departamento de Salud Pública de California, el número de muertos a causa de la gripe durante la temporada de gripe 2019-2020 fue un 58 por ciento más alto que el año anterior.

Desde septiembre de 2019, más de 700 residentes de California han muerto a causa de la gripe.

Esto se debe en parte a que el porcentaje de personas que están al día con su vacuna contra la influenza en todo el estado y en el Área de la Bahía ha disminuido debido a que los residentes han retrasado las visitas de rutina a los médicos, según el Departamento de Salud Pública del condado.

"Necesita una vacuna contra la gripe todos los años y este no es el año para omitirla", dijo la Dra. Sara Cody, oficial de salud del condado.

La gripe tiene síntomas similares a los de COVID-19, lo que hace que sea potencialmente difícil para los médicos distinguir inicialmente y, por lo tanto, tratar los dos, según Smith.

"Eso significa que, básicamente, las personas correrán un mayor riesgo si no se vacunan contra la gripe, y si reciben ambas, estarán extremadamente enfermas", dijo Smith.

El condado se asoció con la Silicon Valley Bicycle Coalition para lanzar uno de los primeros sitios de bicicletas para aumentar la comodidad para todos los residentes.

"Queremos que las vacunas contra la gripe y las pruebas de COVID-19 estén disponibles y sean accesibles para la mayor cantidad de personas posible, pero para hacerlo, debe pensar en ... ¿pueden las personas llegar allí si no tienen un automóvil o dependiente de la bicicleta? " dijo Shiloh Ballard, director ejecutivo de Silicon Valley Bicycle Coalition.

El sitio de la vacuna gratuita frente al arco azul del recinto ferial también se encuentra al otro lado de la calle del sitio de pruebas COVID-19 más grande del condado, por lo que los residentes podrán marcar tanto la vacuna contra la gripe como las pruebas de coronavirus en un solo viaje.

El sitio de vacunación está abierto de 9 a.m. a 4 p.m. a todos los residentes mayores de 3 años, independientemente de su estatus migratorio. No requiere cita ni comprobante de seguro. El servicio estará disponible todos los sábados hasta mediados de diciembre.

"Lo único que se requiere es una máscara", dijo Chávez.

El condado también abrirá otras dos ubicaciones de vacunación contra la influenza: Valley Health Center Sunnyvale estará abierto el sábado y Valley Health Center Moorpark en San José estará abierto el 26 de septiembre. Ambos estarán abiertos de 9 a.m. a 4 p.m. para residentes mayores de 12 años.

Las vacunas contra la gripe también estarán disponibles en las farmacias de Santa Clara Valley Medical Center los días de semana a partir del próximo martes.

Puede encontrar más información sobre la gripe y los diferentes sitios de vacunas en el sitio web del departamento de salud pública del condado en sccphd.org/flu.