Condado Santa Clara ofrecerá talleres en español sobre las próximas elecciones

La Oficina del Registro del Votante del condado Santa Clara ya están preparados para informar a la comunidad hispana sobre las elecciones del 5 de marzo.

“Sí, vamos a tener talleres en 14 idiomas para los votantes y el taller en español va a ser el primero de febrero”, explicó Liz Oviedo, vocera del Registro del votante.

A través de estos talleres el condado busca responder a todas las preguntas que los votantes puedan tener de las elecciones.

“En este taller las personas van a poder hacer preguntas, cualquier pregunta que tengan a cerca del proceso: ¿cómo votar? ¿cómo registrarse? y va a ser por medio de Zoom”, dijo Oviedo.

Si no tienes o no sabes cómo usar Zoom podrías investigar antes del taller ya que no es nada difícil saber usarlo.

“Este taller es gratuito. El Registro del Votante del condado Santa Clara los imparte antes de cada elección y es una buena oportunidad para las personas que hablan español a que asista y se familiaricen un poquito con la elección, y para que nos haga cualquier pregunta en su idioma”, dijo Oviedo.

Recuerda que para poder votar necesitas ser ciudadano de Estados Unidos, también deberás registrarte, pero si aún no lo hace en el taller en español te lo explicarán.

Adicionalmente, el condado está buscando a personas que trabajen durante las elecciones.

“Estamos contratando personal temporal para la elección del 5 de marzo de 2024. Los trabajadores pueden trabajar un día, dos semanas o más tiempo”, afirmó Oviedo.

Para aplicar por este empleo también debes ser ciudadano estadounidense.

para más información sobre cómo participar en el taller en español el 1 de febrero o para trabajar en las próximas elecciones visita www.sccvote.org o llama al (408) 918-9196.