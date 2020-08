Condado Santa Clara ofrece más sitios de prueba de coronavirus

El Condado Santa Clara continuará ofreciendo acceso a sitios de prueba de COVID-19 en distintas ciudades de la región.

Los nuevos sitios estarán en Sunnyvale, Morgan Hill, Santa Clara, Los Altos, Palo Alto, San José y Gilroy.

Algunos de estos sitios requieren cita previa para hacerse la prueba, mientras que otros aceptan personas el mismo día.

"A pesar de que a mucha gente le gusta la conveniencia de llegar a un sitio de prueba sin cita, otros prefieren la seguridad de tener un horario para llegar con anticipación", dijo Dr. Marty Fenstersheib, oficial de pruebas de COVID-19 en el condado.

A continuación, encuentre información acerca de los sitos de prueba en el condado Santa Clara:

Pruebas el mismo día

San José

Overfelt High School, Gymnasium – 1835 Cunningham Ave., San Jose, 95122

Martes a viernes, del 11 al 14 de agosto, 1 p.m. to 6 p.m.

Sábado 15 de agosto, 9 a.m. to 2 p.m.

Gilroy

South County Annex (formerly Del Buono Elementary) – 9300 Wren Avenue, Gilroy, 95020

Martes a viernes, del 11 al 14 de agosto, 10 a.m. to 4 p.m.

Pruebas con cita

Las citas se pueden hacer con tres días de anticipación aquí.

Sunnyvale

Murphy Park, 260 N. Sunnyvale Ave., Sunnyvale, 94086

Lunes 10 de agosto, 9:30 a.m. to 4 p.m. (Reservations open now.)

Morgan Hill

City Council Chamber Building, 17555 Peak Ave., Morgan Hill, 95037

Martes 11 de agosto, 9:30 a.m. to 4 p.m.

Santa Clara

Central Library, 2635 Homestead Road, Santa Clara, 95051

Miércoles 12 de agosto, 9:30 a.m. to 4 p.m.

Los Altos

Los Altos Youth Center, 1 N. San Antonio Road, Los Altos, 94022

Jueves 13 de agosto, 9:30 a.m. to 4 p.m.

Palo Alto

Palo Alto Art Center Auditorium, 1313 Newell Road, Palo Alto, 94303

Viernes 14 de agosto, 9:30 a.m. to 4 p.m.