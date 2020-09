Condado Santa Clara llama a sus residentes a participar en el Censo 2020

El condado Santa Clara y organizaciones comunitarias están realizando visitas a los vecindarios del condado en un esfuerzo por impulsar el Censo 2020.

Autoridades informaron que también cuentan con bancos de llamadas para brindar información a las personas.

Santa clara es considerado uno de los condados más difíciles de contar en el censo por la diversidad de su población. Muchas son familias de inmigrantes que comparten la misma vivienda y eso ya representa un reto.

“Sabemos que hay algunas casas departamentos, algunos patios donde hay personas que están viviendo y queremos que todos y cada uno de ellos participen en el conteo del censo. no importa si hay 20 personas en una propiedad, si hay 5 todos ancianos niños y bebes todos deben ser contados”, aseguró María Leticia Gómez, vocera del condado.

Históricamente, la población hispana es la que menos participa, por esta razón han puesto en marcha esta iniciativa para facilitar el conteo de los residentes.

“Hemos mandado a trabajadores sociales que van de puerta en puerta hablan español, le van a tocar a la puerta para invitarlo a participar en el conteo del censo, estos voluntarios llevan un iPad, en el cual usted puede llenar el cuestionario con ayuda de ellos, todo gratis en español”, indicó Gómez.

Es importante resaltar, que los trabajadores y voluntarios que están colectando la información portarán un gafete con su identificación y no les realizarán preguntas sobre el seguro social, ni datos comprometedores.

La funcionaria explicó que es de vital importancia que los residentes participen en el Censo ya que “si no nos hacemos contar, no podemos garantizar que va a haber el número necesario de hospitales, de parques, de escuelas en nuestra zona”.

Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de la comunidad hispana que no posee documentos es la garantía de que sus datos no sean compartidos con inmigración, por lo que Gómez aseveró que las personas no deben tener miedo durante el proceso.

“Tendría que tener miedo de no contestar porque ahí es cuando nos volvemos invisibles y ahí es cuando nos quedamos sin dinero que necesita la comunidad para seguir funcionando y proveyendo servicios”, afirmó Gómez.