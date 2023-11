¿Sabías que los latinos son más propensos a sufrir de diabetes?

Este año, el 14 de noviembre, es un llamado a la acción para que las personas conozcan el riesgo y puedan prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2.

“Uno de cada tres estadounidenses podría tener prediabetes, y el 81% no sabe que la tienen”, explicó Betsy Rodríguez, asesora principal de salud pública de los CDC.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Por eso, en el día en que se conmemora la lucha contra esta enfermedad a nivel mundial, los CDC ponen el énfasis en el preámbulo, en la etapa anterior a dicho padecimiento, para que la gente logre cambios a tiempo.

En el condado Santa Clara, las estadísticas no son alentadoras.

“Más a o menos 10% de la población en el condado tiene diabetes y esa es la población latina. La población en general es el 8%”, dijo Gabriela Camberos, programación prevención de diabetes del condado Santa Clara.

El detalle es que la tendencia a desarrollar esta enfermedad también es más alta entre los hispanos.

“Los grupos minoritarios que viven en los EEUU como son los latinos, afroamericanos, indios americanos y asiáticos, son los cuatro grupos donde los latinos tenemos uno de los primeros lugares en la predisposición a esta enfermedad llamada diabetes tipo 2, así que es importantísimo atajarla a tiempo”, indicó Rodríguez.

Para eso, crearon este sitio web llamado https://doihaveprediabetes.org/es , allí encontrarás un examen, una evaluación de riesgo, es una serie de preguntas, como el rango de edad, si hay antecedentes, es decir, si alguno de nuestros familiares ya sea padre, madre o hermanos tienen diabetes, si te han diagnosticado presión arterial alta, la raza o grupo étnico y otras preguntas que al final te darán un indicio de si podrías o no tener prediabetes.

La prueba, aunque no diagnostica la enfermedad, te brinda una alerta para que vistes a tu médico y confirme el diagnóstico. Si no tienes seguro de salud, el condado Santa Clara cuenta con clínicas y también con las farmacias llamadas Better Health.

“Si alguien ya ha sido diagnosticado y necesita un medicamento, pero no puede acceder por falta de medios financieros, entonces puede ir a la farmacia y les pueden dar medicamentos sin ningún costo”, aseguró Camberos.

Una sana alimentación, realizar actividad física y monitorear el peso son tres aspectos para cuidarse mejor, y más ahora que vienen las fiestas de fin de año.

“Podemos seguir disfrutando las ricuras de nuestras comidas tradicionales, solo tenemos que observar la forma en que preparamos y la cantidad de lo que comemos, y si añadiéramos un poquito de vegetales eso sería fenomenal, acompañado de buena actividad física”, aseveró Rodríguez.

Esta prueba no diagnostica diabetes o prediabetes, pero alerta a las personas para que se muevan a la acción, visiten a su médico y confirmen el diagnóstico.