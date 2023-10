Escasez de ambulancias afecta asistencia médica durante emergencias en el condado Santa Clara

La escasez de personal está afectando a empleados desde policías a bomberos y ahora a paramédicos en el condado Santa Clara.

Las ambulancias en el condado no están llegando a cada llamada de emergencia de manera inmediata.

“Esto sucede varias veces a la semana. Ha sido un problema constante en el que no se envía ninguna ambulancia porque no hay suficientes en el sistema. No se envía una ambulancia hasta que el Departamento de Bomberos llega al lugar y solicita que se presente una”, explicó Matt Tuttle, presidente de San Jose Firefighters local 230

Esta práctica la llaman SDO 17 u Orden Estándar de Envío.

Mike Hayes, presidente del sindicato de bomberos, asegura que esta problemática se ha evidenciado en Gilroy.

“SDO 17 es muy preocupante porque vincula nuestros recursos a la escena mucho más tiempo del que hemos experimentado”, indicó Hayes.

El funcionario asegura que se está haciendo muy común que equipos esperen hasta 45 minutos por una ambulancia.

“La preocupación obvia es por nuestros ciudadanos. Cualquier retraso en poder ser transportado al hospital para recibir atención adicional. Eso obviamente puede tener un gran impacto en la ayuda de alguien”, dijo Tuttle.

A través de un comunicado, el condado se refirió a lo que está ocurriendo con las ambulancias indicando que:

“El procedimiento estándar para llamadas al 911 que requieren asistencia médica es que se envíe al lugar un paramédico. El EMS del condado clasifica todas las llamadas para garantizar que se envíe el nivel adecuado de respuesta para cada situación y se priorizan en función de cada análisis. Cuando el volumen de llamadas excede la disponibilidad de ambulancias, se puede utilizar la Orden de despacho estándar n.° 17 para conservar recursos y garantizar que se utilicen ambulancias en respuestas que hayan verificado que los pacientes necesitan transporte en ambulancia. No todas las llamadas de EMS requieren transporte en ambulancia. Históricamente, el 35% de todas las llamadas al SEM no resultan en un transporte en ambulancia”.

Los bomberos de San José afirman que cuentan con tres ambulancias en el departamento donde se usa con más frecuencia, en Gilroy solo tienen una.