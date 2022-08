Condado Santa Clara insta a acelerar la distribución de Narcan en las escuelas

Los supervisores del condado Santa Clara instaron el martes a los funcionarios de atención médica del condado a acelerar la distribución de la naloxona, un fármaco que revierte la sobredosis de opioides, a través de las escuelas locales y las organizaciones comunitarias porque la necesidad es "urgente".

En un informe a la Junta de Supervisores del condado, los funcionarios del Departamento de Servicios de Atención Médica dijeron que el condado ha proporcionado más de 10,000 kits de naloxona, comúnmente conocida como Narcan, desde 2017 a las agencias policiales, empresas, escuelas y universidades, gobiernos municipales y organizaciones asociadas.

El Dr. Jeff Smith, ejecutivo del condado, dijo a la junta que el DHCS todavía tiene fondos disponibles para la compra, distribución y capacitación de Narcan, que la agencia utilizará para financiar "lo que sea necesario".

"En este punto, hay fondos que aún no se están utilizando", dijo Smith. "Entonces, si llegamos a un punto en el que necesitamos más, acudiremos a la junta y pediremos una asignación para más. Pero en este punto, esa es una necesidad que existirá en el futuro".

Los supervisores Cindy Chavez y Joe Simitian se enfurecieron ante la sugerencia de Smith de que el condado tiene dinero que podría usarse para hacer que Narcan sea más accesible, argumentando que se debe considerar la necesidad de combatir las sobredosis de opioides, que han aumentado desde que comenzó la pandemia como más urgente.

"Realmente es una pregunta sobre cómo podemos financiar adecuadamente lo que vemos como una necesidad bastante urgente", dijo Chávez. "Y no puedo decir... cómo se están distribuyendo esos recursos".

Simitian sugirió que algunos distritos escolares u organizaciones pueden tener cierto nivel de negación sobre su nivel de riesgo de adicción y sobredosis de opioides, lo que podría estar deteniendo la dispersión de Narcan.

"Cuando dices, '¿no te gustaría tener este recurso disponible?' La reacción es, 'bueno, no tenemos ningún problema'", dijo. "Y tal vez algunos lugares no, pero francamente me inclino a pensar que el problema es bastante generalizado.

"La distribución exitosa de Narcan dependerá del reconocimiento y la gestión de esa negación que creo que existe", agregó Simitian.