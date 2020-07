Condado Santa Clara comienza sistema para evitar espera en sitios de prueba

El condado de Santa Clara anunció el sábado por medio de un comunicado que comenzará un nuevo sistema para evitar una larga espera en sitios de prueba de coronavirus.

El nuevo sistema consiste en una pulsera que permitirá a personas que deseen hacerse la prueba de coronavirus regresar a cierta hora en vez de esperar en línea.

Las pulseras serán proporcionadas hasta agotar existencia, y aquellas personas que no reciban una pulsera serán dirigidos a otro sitio de prueba cercano.

Las pruebas de coronavirus se proporcionan de manera gratuita, sin cita, síntomas, aseguranza médica o nota de doctor, y sin importar estatus migratorio.

A continuación, encuentre información acerca de los sitios de prueba en el condado:

San Jose

Oak Grove High School student center – 285 Blossom Hill Road, San Jose, 95123

Martes a viernes, del 28 al 31 de Julio, 1 p.m. to 6 p.m.

Sábado 1 de Agosto de 9 a.m. to 2 p.m.

San Jose

Santa Clara County Office of Education, San Jose Room -- 1290 Ridder Park Drive, San Jose, 95131

Martes a viernes del 28 al 31 de julio, 10 a.m. to 3 p.m.

Gilroy

South County Annex (formerly Del Buono Elementary) -- 9300 Wren Avenue, Gilroy, 95020

Martes a jueves, del 28 al 31 de julio, 10 a.m. to 3 p.m.