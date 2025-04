Proyecto Nuevo Ciudadano te ayuda gratis con el proceso de ciudadanía en el condado Santa Clara

Solicitar la ciudadanía estadounidense es un paso importante para muchos, y es el siguiente paso de la residencia, un trámite que traerá más beneficios para el solicitante.

“Tener una mica solamente te limita a tener una obligación o de pagar taxes de portarte bien, pero no te da el beneficio de votar, no te da el beneficio de servir en un jurado, no te da el beneficio de asumir un puesto de político, de tener un trabajo de gobierno federal”, explicó Janet Sosa, directora de estrategia del Proyecto Nuevo Ciudadano.

Para solicitar la ciudadanía debes tener al menos 18 años y ser residente permanente, tener conocimientos básicos de inglés y pasar un examen sobre la historia y gobierno del país.

“Nuestra oficina puede ayudar a gente a hacerse ciudadano por hacer una cita que dura una hora, y en esa cita podemos identificar si son elegibles para ser ciudadanos”, indicó Mónica Limas, directora del Programa de Migración y Ciudadanía del CET.

El condado Santa Clara tiene una campaña llamada Proyecto Nuevo Ciudadano, donde la meta es invitar a residentes del condado y ayudarlos en naturalizarse.

“Nosotros los invitamos al taller, a que tenga una cita en persona y comprobar sus detalles y confirmar que sí, de hecho, califica la persona”, indicó Sosa.

También las bibliotecas públicas de San José cuentan con programas gratis que te pueden ayudar en el proceso.

“Programas que ayudan a practicar para entrevista. También hay programas informativos donde si personas siempre preguntan sobre cómo empezar el proceso”, afirmó Elizabeth Castañeda, portavoz de bibliotecas públicas de San José.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Cada semana ofrecen diferentes programas y gratis.

“Esos programas se ofrecen todo el año porque sabemos que personas necesitan este tipo de apoyo”, aseguró Castañeda.

Desde requisitos hasta el examen y beneficios, cada caso y proceso puede ser distinto, por ello la recomendación siempre será consultar con un experto legal.



Para más información llama al (408) 444-9975.