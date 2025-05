“Un condado, un futuro”: lanzan campaña de apoyo a inmigrantes en el condado Santa Clara

El condado Santa Clara lanzó una campaña llamada “Un condado, un futuro” para mostrar su respaldo a la comunidad inmigrante que teme por su situación migratoria bajo la actual administración, y ayudarles a conectar con recursos importantes.

Según el condado, el 40.6% de la población es inmigrante.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Casi son 11 millones a servicios legas, asuntos migratorios, hemos reconocido un board, nuestra comunidad tendrá más problemas legales, por eso estamos proporcionando más fondos a nuestras agencias”, explicó Sylvia Arenas, supervisora del condado.

Dalia Rodríguez, subalguacil del condado, enfatizó que buscan fortalecer la confianza entre la comunidad y las autoridades, recordando que ellos no colaboran con agencias migratorias.



“Nosotros no tenemos relación con ICE, no colaboramos con ICE para entregar ninguna clase de información, nuestra colaboración es solo cuando hay una amenaza con la comunidad”, afirmó Rodríguez.

Esta campaña incluye una nueva sección en la página web del condado que está disponible en 6 idiomas incluyendo el español.



Las personas podrán encontrar información sobre la Red de Respuesta Rápida, el proyecto comunitario que informa a residentes sobre sus derechos en interacciones con ICE y que proporciona ayuda durante y después de alguna detención.

Además, la información está organizada por categorías que incluyenrecursos comunitarios para los inmigrantes como ayuda legal, para vivienda, asistencia para comida, etc.



Los residentes también podrán encontrar contactos y números para solicitar la ayuda en la que estés interesado, por ejemplo, de seguro médico, salud mental, si tienes un bebé en casa también dan ayuda.

Adicionalmente, la página web cuenta con un plan familiar de preparación en caso de alguna emergencia en relación a alguna situación migratoria. Concretan los pasos que deben saber familias inmigrantes en caso de que un padre se ausente, qué pasará con los hijos, cuáles son sus derechos constitucionales, etc.



Información sobre el Consulado General de México en San Jose, también podrán ser encontrada en el sitio web ya que se trata también de una colaboración entre ambos entes.