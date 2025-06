Alguacil del condado Santa Clara aclara que no colaboran con ICE

En las últimas 3 semanas, al menos 4 personas, han sido arrestadas por agentes de inmigración justo en el momento en que eran liberadas del Centro Correccional Elmwood en Milpitas.

“Sabemos que tres tenían detainers hold y uno no, y que al menos 1 caso fueron delitos menores”, explicó Liz González, vocera de la organización Silicon Valley De-Bug.

Los arrestos ocurrieron en el lobby, un espacio considerado público según la subalguacil del condado Santa Clara, Dalia Rodríguez, y cuando las personas ya no estaban bajo custodia del condado.

“Cualquier persona que venga a nuestra cárcel y pregunte ‘¿esta persona a qué hora va a salir?’, nosotros le podemos decir esa información a la persona, y eso fue exactamente lo que hizo ICE. Fueron a la oficina de Elmwood dijeron ‘yo sé que esta persona va a salir ahora, yo quiero saber a qué hora va a salir” y esa información le fue dada a los miembros de ICE”, explicó Dalia Rodríguez, subalguacil del condado Santa Clara.

Rodríguez aseguró que ellos no le preguntan a nadie por parentesco para entregar estos datos que son públicos.

Organizaciones comunitarias, sin embargo, no están de acuerdo con estas interacciones.

“La política que tenemos nosotros de no colaboración dice que no debemos comunicar con agentes de ICE, no gastar recursos en comunicarles nada que asista en la detención de una persona”, indicó González.

Ella se refiere a la póliza de detención, adoptada hace décadas, que señala que el condado no debe dedicar tiempo a responder consultas de ICE sobre fechas de liberación de personas cuando se trata de un control migratorio civil. La subalguacil Rodríguez aseguró que su dependencia no ha violado esa póliza porque no han sido casos civiles.

“Nosotros no colaboramos con ICE cuando hay redadas de inmigración. La única razón en la que vamos a tener comunicación con ICE o colaboración con ellos es cuando hay orden de arresto para un caso criminal, ósea, que ese caso fue revisado por un juez y ese juez firmó la orden de arresto por un crimen”, explicó Rodríguez.

Por su parte, la Red de respuesta Rápida del condado Santa Clara señaló que estos arrestos son un segundo castigo.

“Es preocupante que estén arrestando a las personas cuando ya estén saliendo de las cárceles porque ya cumplieron condena por cualquier cosa que hayan sido arrestados”, dijo Jesús, vocero de la Red de Respuesta Rápida.

La oficina del alguacil también aseguró que han habido arrestos en las cortes de justicia del condado.

“Casos civiles de inmigración nosotros no compartimos nada, nada, nada, nada. Nosotros solamente compartimos cuando la persona tiene una orden de arresto criminal de ICE entonces sí vamos a colaborar”, expresó Rodríguez.

Por ahora, aunque las organizaciones quisieran ver cambios en esto, el alguacil no contempla modificar la forma en que estan ejecutando la política local.