Condado Santa Clara abre 6 nuevos centros de prueba de coronavirus

Autoridades de salud anunciaron el lunes la apertura de 6 nuevos centros de prueba de coronavirus en el condado Santa Clara.

Los centros abiertos en Milpitas, Morgan Hill y San José ofrecerán autoservicio, es decir, las personas que acudan a realizarse las pruebas no tendrán necesidad de bajarse de sus autos, mientras que en Mountain View y San José se ubicarán centros de prueba temporales.

"El Condado está llevando la capacidad de prueba a donde se necesita", dijo Cindy Chávez, presidenta de la Junta de Supervisores. "Aproveche esta oportunidad para hacerse la prueba en su vecindario: es rápido, gratuito y no necesita seguro".

El condado dijo que los trabajadores esenciales, especialmente, deberían hacerse la prueba ahora y una vez al mes en adelante, incluso si no muestran síntomas. Esos trabajadores incluyen empleados de tiendas de comestibles, trabajadores de entrega de alimentos, asociados minoristas, socorristas y muchos otros que interactúan con el público en general.

Los centros de pruebas por autoservicios funcionarán los 7 días de la semana de 8:30 a.m., a 4:30 p.m., quienes acudan a estos centros deberán programa una cita a través de sccfreetest.org o llamando al 888-334-1000:

•Milpitas: Valley Health Center Milpitas, 1325 E. Calaveras Boulevard. (la ubicación está sujeta a cambios)

•Morgan Hill: DePaul Health Center, 18550 De Paul Drive

•San José: Valley Health Center Downtown, 777 E. Santa Clara Street.

A continuación las ubicaciones de los centros de prueba temporales. En estos centros no se requiere realizar citas previas, no se requiere una orden del médico y las personas no necesitan tener seguro médico para tomar la prueba.

• Lunes de 10:00 a.m., a 2:00 p.m.: Rengstorff Park Pool Area, 201 S. Rengstorff Avenue, Mountain View

• Miércoles de 9:00 a.m., a 1:00 p.m.: Rengstorff Park, en el área de la piscina, 201 S Rengstorff Ave., Mountain View

• Viernes de 10:00 a.m., a 2:00 p.m.: estacionamiento de La Placita Tropicana Shopping Center, 1630 Story Road, San José.

Para más información visita la página web del condado o llama al 211.