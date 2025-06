Hallan a una ballena gris muerta en la playa Montara del condado San Mateo

Durante la última semana se han hallado muertas 5 ballenas en la Bahía de San Francisco y el sábado fue encontrado otro mamífero sin vida en la orilla de la playa estatal Montara en el condado San Mateo.

“Llegamos y ya íbamos al mar y nos avisó el life guard y nos dijo que no nos metiéramos al agua que, porque había habido una ballena más abajo que apareció muerta”, indicó Raúl Hernández, residente del Área de la Bahía.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Algunas personas llegaron al lugar a tomar fotografías pues era la primera vez que veían a una ballena, pero no en las condiciones que querían.

“Nunca me había tocado ver una ballena muerta no, en la playa en México sí me había tocado verlas en el mar, así vivas ósea la cola sube y es hermoso como muy grande y majestuoso y ahora verla aquí nada más revolcándose si es triste”, aseguró María Díaz.

Telemundo 48 contactó al Centro de Mamíferos sobre esta situación, y por medio de un correo electrónico dijeron:

“Esta mañana recibimos informes de una ballena gris muerta en la playa estatal de Montara, pero no tenemos más información por el momento”.

También hablamos con el ex alcalde de Half Moon Bay, Joaquín Jiménez, y nos dijo que parecía que ya le habían avisado a los guardacostas.

Está sería la ballena muerta número 6 en el Área de la Bahía, y la número 15 en California de lo que va del 2025.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Autoridades de la Academia de Ciencias de California explicaron que hasta el momento no han podido determinar la causa de las muertes de estos animales, pero se cree que la posible causa sea colisiones con embarcaciones.