“Todos sus juguetes de navidad no están”: residentes de casas móviles viven calvario tras ser evacuados en condado San Mateo

Familias hispanas están viviendo un calvario luego de que el parque de casas móviles donde habitan se inundara tras las torrenciales lluvias que se han registrado en el condado San Mateo desde el fin de semana de Año Nuevo.

Las viviendas, ubicadas en Harbor Boulevard cerca de la autopista 101, debieron ser evacuadas debido a que el agua ingresó a ellas haciéndolas inhabitables.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Que todos sus juguetitos y ropita que agarraron de navidad no están. Todo eso se dañó y es una tristeza porque mi hija quería salvar sus juguetes y realmente no se pudo, so ella no sabe", aseguró Yessenia Pérez, residente.

Yessenia tiene 7 años vivienda en el parque de casas móviles y asegura que cuando se inundaron no fue si no hasta el otro día que pudo salir de la vivienda junto a sus hijas.

"El agua llegó hasta acá, todas mis cosas, toda nuestra comida, todo de arruinó", aseguró Yessenia.

Residentes mencionaron que los responsables de la limpieza del área donde está ubicado el parque es Caltrans, sin embrago, el dueño de la propiedad los demandó años atrás y aunque la empresa de transporte le dio dinero nunca se realizó una limpieza en el lugar, ni le entregaron dinero a los residentes.

Telemundo 48 intentó hablar con el supervisor del Distrito Dos del condado San Mateo sobre esta problemática pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Por su parte, la Directora de Comunicaciones del condado San Mateo indicó a través de un comunicado:

"Los residentes desplazados y evacuados están encontrando vivienda en otro lugar por su cuenta o siendo alojados en el Refugio de la Cruz Roja en el Centro de Eventos en Redwood City. La Cruz Roja y el condado trabajarán con ellos para identificar qué otros recursos pueden necesitar".

Aunque estas familias han sido enviadas a hoteles debido a la situación de sus viviendas, aseguran sentir incertidumbre sobre lo que les deparará el futuro.

"En estos momentos hemos estado en 4 hoteles, una noche tengo donde dormir, otro día nos dicen espera hasta las 9 de la noche, no sabemos dónde vamos a irnos, y luego ya nos dicen tienes un hotel por dos días, un día entonces estamos de hotel a hotel", explicó Yessenia.

Se espera que el condado Santa Mateo pueda brindar solución a estas familias afectadas.