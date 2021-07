Condado San Mateo incentiva a los adolescentes para que se vacunen

El Departamento de Salud Pública y la Comisión de Jóvenes del condado San Mateo está tomando las medidas necesarias para brindar información a padres de familia y adolescentes sobre los beneficios de la vacuna ante el bajo número de jóvenes inoculados hasta el momento.

Según un estudio de la agencia Household Pulse Survey, el número de adolescente vacunados a lo largo del país es desalentador.

El estudio reveló que, de 5,082 jóvenes adultos, el 85% no está vacunado, el 10% confirmó que no se vacunará y el 14% dijo que “posiblemente” no se vacunará.

Por esta razón, el condado busca enviarles un mensaje a los adolescentes quienes quizás por desinformación temen inocularse.

“Que los beneficios de la vacuna son mucho más que cuando una persona no se la pone”, aseguró Nori, vocera de la Comisión de Jóvenes del condado.

El condado tiene previsto realizar una reunión virtual con la intención de despejar las dudas entre los jóvenes y padres de familias sobre el proceso de vacunación.

“Empezando desde hoy y toda la próxima semana es “la semana de vacunación de la juventud” e iniciaremos este evento con una reunión virtual comunitaria donde invitaremos a más jóvenes a vacunarse en las clínicas de San mateo y con esto serán elegible a participar en rifas para ganar diversos regalos”, aseguró Kamille Lang, vocera del Programa de Salud del condado.

La reunión virtual se llevará a cabo a las 6:30 p.m., a través de Twitter, YouTube y Facebook. Los interesados solo tienen que buscar el usuario @smchealth.