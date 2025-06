Exigen justicia a 5 años de misteriosa muerte de padre hispano en el condado San Mateo

Familiares de un hombre cuya muerte continúa siendo un misterio pidieron justicia a 5 años de ocurrido el homicidio en el condado San Mateo.

Según la Oficina del Alguacil del condado San Mateo, Eddy Cervantes, de 40 años, de origen mexicano fue hallado sin vida el primero de diciembre de 2020 en horas de la tarde al lado de la autopista 35 cerca de Quail Court.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Su madre recuerda ese día como si fuese ayer.

“Nos vinieron a avisar de que habían encontrado su cuerpo en el monte”, recordó Ernestina, madre de Eddy.

Su hermana, aseguró que la noche anterior recibió una llamada de Eddy.

“Él llamó para ver cómo estábamos, para decir que nos quería mucho, que le dijera a mi mamá que la quería mucho, a mi hermano Felipe que nos quería”, aseguró Eva, hermana de Eddy.

Eva era muy cercana con su hermano, quien tenía un hijo, de 13 años.

“Él me cuidaba, yo lo cuidaba, éramos unidos yo quería ser todo por él, para ayudarlo, para apoyarlo”, aseveró Eva.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La muerte de Eddy fue declarada por las autoridades como un homicidio. El reporte del médico forense indicó que la causa de su muerte fue por estrangulamiento.

Eva cree tener una idea de quién es el culpable de su muerte.

“Sí me decía en ese tiempo con quién se estaba quedando y juntando, y es la persona que yo creo que fue que dicen que lo acusaron a él de otro crimen y que admitió de hacer el crimen”, añadió Eva.

La madre de Eddy aseguró que desde hace cinco años las autoridades le dicen lo mismo.

“Que iban a investigar supuestamente y que siguen investigando es lo que dicen, no porque uno sea latino y pobre no le hagan caso alguno. Quizás no tenemos dinero para pagar abogado o detectives, pero que vean que tenemos corazón, queremos justicia para mi hijo”, declaró Ernestina.

La Oficina del Alguacil del condado San Mateo le informó a Telemundo 48 que su caso sigue abierto y bajo investigación.

Le piden al público que si tienen información sobre el caso llamen al 1-800-547-2700.

“Uno no deja de pensar, me hace falta mi hermano. Lo extraño mucho pienso en él todo los días le quisiera dar un abrazo y no lo soltaría”, dijo Eva.