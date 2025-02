Alguacil del condado San Mateo habla sobre su relación con el exjefe de personal de su oficina

Christina Corpus, alguacil del condado San Mateo, ha estado en el ojo del huracán luego de que una investigación independiente de 400 páginas determinara que abusó de su poder, la acusan de racismo y de sostener una relación amorosa con su exjefe de personal, Víctor Aenlle.

“Es una cosa más grande porque como oficial, como un oficial electo, yo puedo traer a la persona que yo quiera a mi equipo. Yo lo he conocido a él (a Aenlle) por 17 años, es una relación profesional, nosotros somos amigos”, aseguró Corpus al preguntarle por su supuesta relación sentimental con Aenlle.

Corpus dijo que ella no cree haberse equivocado al promover a Aenlle en su oficina.

“No, no me equivoqué, yo no creo que todo esto es culpa de él, es porque estoy haciendo cambios en la oficina que pues no quieren esos cambios (el condado y la Junta de Supervisores). Yo estoy aquí para la gente, para los residentes de este condado y ellos no están de acuerdo con los cambios, no puedo culparlo (a Aenlle) porque yo soy la alguacil”, enfatizó Corpus.

Al preguntarle por qué no ha acudido para defenderse a las diferentes sesiones de las ciudades que se han pronunciado en su contra, indicó:

“Ellos ya tenían su decisión, necesitas saber que la máquina de condado San Mateo, la gente habla, ya tenían su decisión, para que me voy a poner ahí cuando ellos ya decidieron lo que iban hacer”, dijo Corpus.