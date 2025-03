Resultados preliminares podrían llevar a la destitución de la alguacil del condado San Mateo

Se han publicado los primeros votos de las elecciones especiales del martes para destituir a la alguacil del condado San Mateo, Christina Corpus, y parece que está destinada a perder su trabajo.

Los resultados preliminares que salieron a la luz poco después de las 8:00 p. m., muestran que el 85,6 % de las papeletas contadas hasta el momento apoyan la idea de otorgarle a la Junta de Supervisores del condado el poder de despedir a la alguacil. Se requiere una mayoría, o más del 50 %, para que se apruebe la enmienda.

Los votantes del condado acudieron a las urnas o enviaron sus papeletas por correo para decidir sobre la Medida A, una enmienda a la carta que otorgaría a la Junta de Supervisores la autoridad temporal para destituir a la alguacil.

Estos resultados incluyen las papeletas entregadas en los centros de votación el lunes y las papeletas enviadas por correo recibidas el lunes.

Hasta el martes por la tarde, la División de Registro y Elecciones del condado recibió 91,112 papeletas enviadas por correo y 1,216 papeletas fueron emitidas en los centros de votación.

La Junta de Supervisores recurrió a la celebración de una elección especial después de que Corpus se negara a dimitir en medio de duras acusaciones sobre su permanencia en el cargo. En noviembre, se publicó una investigación independiente de 400 páginas sobre su administración, que contenía hallazgos de abuso de poder, represalias e intimidación.

"La gente de este condado merece un alguacil en el que pueda confiar, al igual que los empleados de la Oficina del Alguacil merecen un alguacil en el que puedan confiar", dijo Eliot Storch, secretario de la Asociación de Alguaciles Adjuntos del condado San Mateo, durante una conferencia de prensa inmediatamente después de la publicación de los resultados preliminares de la elección el martes por la noche.

La DSA es uno de los sindicatos que se ha manifestado abiertamente en contra de Corpus.

"Se merecen a alguien que no vaya a cometer estos abusos, que no sea corrupto y que no vaya a causar todos estos problemas, hasta el punto de que tuvimos que hacer una elección especial solo por eso", dijo Storch.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Los pedidos de dimisión de Corpus se hicieron esperar tras la publicación del informe, pero ella se ha mantenido firme en su promesa de quedarse. Ha dicho que los ataques contra ella tienen motivaciones políticas porque es una alguacil que se enfrenta a un grupo de agentes que forman parte de un "club de buenos muchachos".

Actualmente, la Junta de Supervisores no tiene la autoridad para destituir a la alguacil ni a ningún otro funcionario electo, por lo que decidieron ponerlo en la boleta electoral y llevarlo a los votantes.

Después de analizar sus opciones, los supervisores decidieron que conseguir la aprobación de la Medida A sería la forma más rápida de destituir a Corpus. Una elección de destitución costaría más dinero y llevaría más tiempo, concluyeron.

Los opositores a la Medida A, incluida Corpus, han planteado principalmente preocupaciones de que permitir que la junta destituya a un funcionario electo podría infringir el proceso democrático.

"La elección especial de la Medida A no tiene que ver con la seguridad pública; es un intento flagrante de fuerzas políticas arraigadas dentro de la Oficina del Alguacil de deshacer el cambio y silenciar sus voces", dijo Corpus en una declaración de febrero. "Esto es un ataque a la democracia, la rendición de cuentas y el futuro de la aplicación de la ley en el condado San Mateo".

Sin embargo, Storch cree que votar a favor o en contra de la Medida A les da a los votantes del condado San Mateo la oportunidad de opinar sobre si Corpus se mantiene o no.

"Votaron en esta elección. Su voto fue escuchado", dijo Storch. "Dado lo centrado que estaba en la alguacil Corpus y sus acciones, creemos que esto fue esencialmente una destitución acelerada. Si alguien quería hacer oír su voz, tenía todas las oportunidades de votar".

Afuera de la sede de la DSA en Redwood City, las celebraciones estaban en marcha cuando se anunciaron los resultados. Los gritos de alegría estallaron cuando vieron que la Medida A parecía aprobarse abrumadoramente.

Storch habló en nombre de la DSA a los periodistas cuando llegó el lote inicial de resultados de los votantes.

"Estamos extremadamente emocionados con este resultado hasta ahora", dijo Storch. "Obviamente, los resultados aún no son oficiales, todavía no se ha contado cada papeleta. Pero lo que hemos visto hasta ahora de esos primeros resultados fue increíble y realmente demostró que tenemos el apoyo de la comunidad".

Corpus no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.

Se seguirán publicando recuentos adicionales cada hora durante la noche de las elecciones.

Los resultados posteriores al día de las elecciones que contienen las papeletas recibidas después del día de las elecciones y más papeletas emitidas en persona se publicarán a partir del jueves.