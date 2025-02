“Yo no me voy a ir”: Christina Corpus no abandonará su cargo ante una posible destitución  

La Jueza Nicole Healy decidirá el miércoles si detiene o no el proceso de elecciones que podrían llevar a la posible destitución de la alguacil del condado San Mateo, Christina Corpus.

Telemundo 48 habló en exclusiva con Corpus para saber si aceptará o no los resultados de estas posibles elecciones.

“Sí es un recall sí, pero si lo están haciendo de esta manera con la Medida A no, porque los supervisores están diciendo que ´cuatro de nosotros podemos votar para quitar a la Sheriff´”, indicó Corpus. “Tengo la oportunidad de estar en corte y eso es lo que voy a hacer, lo voy a pelear porque yo pelee por estar aquí”.

Es importante destacar, que los residentes son los que tendrán la potestad de votar a favor o en contra de la Medida A, que si es aprobada le daría el poder a la Junta de Supervisores de destituir a Corpus de su cargo.

Así mismo, la alguacil explicó el por qué demandó al condado por difamación y discriminación.

“Pues ellos (el condado) violaron mis derechos, me pusieron en público como si yo fuese una persona muy mala, están hablando de mí de una manera sucia. Yo tengo mi familia, yo tengo hijo y para ellos hacer eso pues ¿me voy a quedar callada?, ellos (el condado) hicieron esto, poniendo el reporte por todos lados, hablando mal, los supervisores hablando en contra de mí”, enfatizó Corpus.

Corpus les envió un mensaje a los votantes indicando:

“Ese reporte es basura, el condado pagó bastante dinero para ese reporte, yo estoy haciendo mi trabajo como alguacil, el crimen ha disminuido, yo estoy aquí para apoyar a la comunidad, a la comunidad latina, lo servicios en áreas como North Fair, antes ellos no tenían apoyo de la oficina del Sheriff y ya tienen más servicios”.

Finalmente, al preguntarle qué pasará con ella si resulta ser destituida dijo:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Yo no me voy a ir, yo estoy aquí fuerte, estoy trabajando, tengo a Dios conmigo. Estoy confiada y voy a estar aquí, yo no me voy a ninguna parte, yo estoy aquí para la gente de este condado, yo estoy pensando en lo que voy a hacer hoy y mañana para asegurar a la comunidad”.

Corpus es hija de inmigrantes de Nicaragua y México, y se convirtió en la primera mujer latina en ser alguacil del condado San Mateo.