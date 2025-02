“Me ofrecieron dinero”: Christina Corpus, alguacil del condado San Mateo, habla sobre su posible destitución

Telemundo 48 habló en exclusiva con la alguacil del condado San Mateo, Christina Corpus, a una semana de las elecciones que podrían abrir la puerta para su destitución.

Ante estas circunstancias, le preguntamos cómo se prepara para estas elecciones que se llevarán a cabo el 4 de marzo, a lo que nos respondió:

“Pues estoy trabajando fuerte, tengo pues apoyo de bastante gente, pero hay gente en mi organización que tiene miedo de decir que me apoyan porque hay unos capitanes y tenientes que les dijeron ´si la apoyan a ella y ella no gana, ustedes van a estar en un problema´”, aseguró Corpus.

La funcionaria también explicó que ese mismo problema lo ha enfrentado desde que se lanzó para optar por el puesto de alguacil.

“Yo sabía que iba a ser muy complicado, pero no de esta manera, me quieren sacar, los supervisores me quieren sacar. Yo me quedé callada, pero hay un punto en el que no puedes estar callada y esas son las razones por la que estoy hablando con usted”, afirmó Corpus.

Corpus aseguró que los abogados del condado le ofrecieron millones de dólares para que dejara el cargo, pero ella se negó.

“Ellos me ofrecieron dinero para que me fuera, millones de dólares y 4 años de aseguranza para mí y mis niños”, indico Corpus. “No me van a dar dinero, yo luché tanto para estar aquí, para ser la primera mujer alguacil del condado, yo estoy aquí para los miembros de la comunidad”.

Las elecciones para la posible destitución de Corpus se dan luego de que la Junta de Supervisores llevara a cabo una investigación independiente que determinó que la funcionaria abusó de su poder.