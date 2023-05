Más de 100 damnificados de Pájaro podrían quedarse sin hogar ante cierre de albergue

Un televidente escribió a Telemundo 48 sobre el cierre de un albergue en Watsonville donde todavía viven residentes afectados por las pasadas inundaciones en la comunidad de Pájaro que podrían quedarse sin un techo donde vivir.

Telemundo 48 acudió a este albergue operado por la Cruz Roja y el condado Monterey para saber sobre la situación que se vive actualmente.

El condado informó que proveerá cuartos de hotel de forma temporal, sin embargo, el número de habitaciones es limitado.

Miguel Peredia, es uno de los residentes que podría quedarse sin hogar.

“Yo dormía en los carros allá y me dijeron que viniera para acá y dijeron que estaba bien. Mi temor más grande es quedarme en la calle”, aseguró Miguel.

La Cruz Roja en un comunicado confirmó :

“ El 15 de mayo cerraremos el albergue en Santa Cruz, pero estamos trabajando con el condado Monterey para ayudar a los residentes restantes para que encuentren soluciones a corto o a largo plazo”.

Algunos damnificados por las lluvias dicen que ya recibieron ayuda llenando solicitudes para vivienda temporal en cuartos de hotel.

“Ya me apuntaron aquí pero nomás dicen que sí y otros que no. ojalá que me den un lugar donde quedarme”, indicó Miguel.

El condado informó que los interesados en obtener una habitación de hotel deben tener los siguientes documentos para calificar:

Identificación con foto

Prueba de residencia antes de los desastres

Cobros (doctor, tarjeta de crédito, celular, etc)

Récord de escuela

Pago de agua/luz

Contrato de renta

Registro de vehículo

Estado de cuenta bancaria

Seguro de carro

Pago de hipoteca

Telemundo 48 contactó al condado Monterey para una entrevista pero sólo se limitaron a decir que el miércoles proveerán actualizaciones sobre los servicios para los damnificados de Pájaro.

El número de personas en el albergue ha disminuido con el paso del tiempo y se cree que actualmente hay menos de 150 damnificados que todavía necesitan ayuda.