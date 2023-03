Residentes evacuados de Pájaro desesperados por volver a sus hogares

Ha pasado una semana desde que miles de personas, residentes de la comunidad de Pájaro, fueron evacuados tras el desbordamiento de un río que cubrió de agua viviendas y automóviles.

Telemundo 48 acudió el jueves hasta el puente que divide a esta comunidad de la ciudad de Watsonville y evidenciamos la desesperación de las personas que quieren volver a sus hogares pero no los dejan a pesar de que el nivel del agua ha disminuido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Así como hay personas que quieren regresar, otros residentes que no evacuaron se encuentran entre la espada y la pared ya que las autoridades les advirtieron que si salen no podrán entrar.

“Me siento triste porque somos personas de trabajo, yo soy la única persona que salgo a trabajar para obtener los gastos de la casa y ahorita pienso que yo no me he salido, pero el problema es que lo dejan salir a mi esposo, pero no lo dejan entrar”, explicó Teresa Rojas, residente de Pájaro

El esposo de Teresa sufre de diabetes y debe recibir tres diálisis a la semana, pero llevan desde el sábado sin poder salir de Pájaro por la orden de evacuación.

Durante el día Teresa y su esposo llegaron a la barricada que les impide el paso en el puente para recibir productos de primera necesidad que les mandó una de las jefas de Teresa, ella dice que no evacuaron porque no tienen familia con quien quedarse y temen poner en riesgo la salud de su esposo en alguno de los albergues.

“Le pido a las autoridades si ven esto, que sean conscientes, pueden venir a checar nuestras casas que muchas viviendas no se afectaron y que ellos también se pongan en nuestro lugar, y si tienen un familiar enfermo pueden comprenderme”, indicó Teresa.

Hablamos con representantes del condado Monterey quienes nos aseguraron que le darán una habitación de motel a Teresa y a su esposo para que él pueda ir a hacerse su diálisis y quedarse ahí por el tiempo que se mantenga el cierre.

Muchas de las personas que se apostaron en el puente compararon la situación con la frontera.

“Me recuerda, la diferencia económica entre Pájaro y Watsonville se mira como de San Diego a Tijuana”, dijo Jasmine Paz, residente evacuada de Pájaro.

“Y hay veces vienen gente aquí a la línea del puente que parece frontera, es más parece pequeño Tijuana allá de aquel lado”, dijo Leonardo Torres, residente de Pájaro.

Las calles de Pájaro ya están en su mayoría secas, aunque la comunidad continúa sin servicio de agua potable, lo que preocupa a residentes como Roberto que es uno de los que se quedó en su casa.

“Un desastre de estos afecta a las personas más de lo que se mira, la última Inundación me fue muy mal y esta fue peor”, afirmó Roberto Gómez, residente de Pájaro

Autoridades no han dado a conocer cuándo podrán regresar lo evacuados a sus viviendas a pesar de la disminución de los niveles del agua. Ellos aseguran que las inundaciones podrían haber arrastrado materiales peligrosos por lo que sus equipos deben investigar antes de dejan ingresar a las familias.

De los 2,000 de Pájaro, se estima que la mitad se quedaron en sus casas y el resto evacuaron.