Residentes de Pájaro afectados por las inundaciones recibirán ayuda de $500

Una ayuda de $500 se está entregando a residentes de Pájaro que fueron afectados por las inundaciones en el condado Monterey.

Esta ayuda económica se distribuye gracias al esfuerzo de varias organizaciones locales y también al dinero donado por el grupo de rock Maná que prometió ayudar a los afectados a través de su último concierto en San José.

Cientos de personas hacen filas a diario afuera de la organización Community Bridges en Watsonville para recibir la ayuda, lo que evidencia la gran necesidad que aún tienen los residentes de Pájaro de encontrar recursos para salir adelante a casi un mes desde que ocurrieron las inundaciones.

“Se inundaron los dos cuartos en mi casa y se perdieron los artículos personales, los muebles la ropa y es por eso que estamos ahorita esperando la ayuda”, explicó Rosa Pérez, residente de Pájaro.

Community Bridges está entregando tarjetas de $500 a las familias.

Para calificar, los residentes solo deben comprobar que viven en Pájaro y que su casa, su carro o pertenencias resultaron afectadas.

“Sabemos que mucha gente nada más renta un cuarto de un primo o conocido, eso no importa. Muchas personas que no son ciudadanos, que recientemente han llegado, eso no importa. Es una asistencia que no tiene muchos requisitos”, indicó Ramón Cancino, director ejecutivo de Community Bridges.

La organización dice que cuenta con $300,000 para repartir y que, de ellos, $55,000 fueron donados por el grupo mexicano de rock Maná, a través de sus recientes conciertos en San José y Oakland.

Para solicitar esta asistencia las personas pueden acudir de lunes a viernes al Centro de Recursos La Manzana ubicado en el 521 de Main Street en Watsonville

“También pueden aplicar ellos mismos en nuestro enclave electrónico que se llama www.communitybridges.org abajo de emergencia hay un botón donde uno puede aplicar”, aseveró Cancino.

Lidia Tapia comparte vivienda con sus hermanos y perdieron electrodomésticos y otras herramientas, que les tomará tiempo reponer.

“Ya si van a dar esa ayuda nos va a servir de mucho porque ya ve que no hay ni trabajo todavía”, afirmó Lidia.

Community Bridges asegura que entregará 3 rondas de ayuda, empezando por las familias más necesitadas y que los $500 se distribuirán en forma de tarjetas físicas.