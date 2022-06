Condado Marín elimina el uso de plásticos

El condado Marín aprobó una ordenanza que estipula la prohibición del uso de plásticos en un esfuerzo por cuidar el medio amiente, sin embargo, esta medida estaría perjudicando a negocios como restaurantes que utilizan contenedores de este material para ofrecer sus alimentos para llevar.

Autoridades explicaron que el uso del plástico ha generado muchos problemas ambientales y ecológicos.

“No es solamente un problema ambiental; también es un problema para nosotros. Así que prácticamente lo que está haciendo el gobierno es protegernos de esa exposición excesiva de esos plásticos de un solo uso, de micro plásticos y todos los tóxicos que están contenido en estos materiales de plástico que, aunque no los vemos, están presentes en nuestros alimentos”, explicó Alejandra Warren, fundadora de Plastic Free Future.

Antes de que se aprobara la ordenanza, el condado había incentivado proyectos de reducción de plásticos, sustituyéndoles por artículos compostables o biodegradables; sin embargo, esta práctica no es del todo favorable si no se tienen los recursos necesarios.

“El problema con los materiales de fibra y compostables no es solamente que son más caros para los restaurantes y comerciantes, sino también que, si no tenemos las fuentes de compostaje, digamos, las compañías que recogen el compostaje, para llevarlo a una instalación profesional, se van a la basura. Cuando se van a la basura, lo que hacen es emiten gases que están siendo un problema con el cambio climático”, indicó Warren.

A pesar de que la medida está hecha en beneficio del medio ambiente, lo negocios han tenido que lidiar con el gasto económico que esto representa.

“Es una buena idea cambiar de usar plástico a algo que se pueda deshacer pronto y reciclar, pero es muy caro. El impacto para nosotros ha sido… pues imagínate, una caja de vasos; antes nos costaba $50. La misma caja de vasos, con el otro material, cuesta $150. Estamos hablando de 3 veces el precio regular que teníamos”, afirmó Verónica Salazar, dueña del restaurante Huarache Loco.

Verónica también afirmó que no solo es el gasto de comprar estos productos, si no también, es el hecho de que los artículos que no son fabricados con plástico son menos resistentes a los líquidos.

“No, no resisten; apenas un poco, algunos 10 minutos, pero la gente si tiene que viajar más tiempo, esto no funciona”, expresó Verónica.

Otra alternativa viable es que los clientes lleven consigo sus propios utensilios a los restaurantes para obtener la comida para llevar.

Esta nueva ordenanza estará vigente a finales del 2023.