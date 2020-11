Condado Contra Costa ordena a restaurantes suspender servicios en interiores

Autoridades de salud del condado Contra Costa emitieron una orden el viernes que prohíbe que restaurantes ofrezcan servicios en interiores a partir del martes 17 de noviembre, esto como parte de un esfuerzo por contener la propagación del coronavirus luego de registrarse un aumento en los casos del mortal virus.

Adicionalmente, los gimnasios y cines también deberán cerrar sus puertas.

“Las interacciones en interiores en restaurantes, cines y gimnasios y centros de acondicionamiento físico interiores son actividades de alto riesgo”, dijo el Dr. Chris Farnitano, oficial de salud del condado Contra Costa. "Y dado lo que estamos viendo suceder en todo el país y la región, debemos actuar ahora".

Los restaurantes y gimnasios reabrieron con capacidades reducidas cuando el condado ingresó al nivel rojo del estado a finales de septiembre. Sin embargo, los recientes aumentos en los casos de coronavirus y las hospitalizaciones hacen que los cierres sean necesarios.

Las hospitalizaciones en Contra Costa han vuelto a niveles no vistos en varias semanas. El 11 de noviembre, 50 personas con coronavirus fueron hospitalizadas en el condado, el número más alto desde septiembre.

“He dicho esto muchas veces antes, pero es tan importante que no puedo repetirlo lo suficiente: la mejor manera de protegerse contra COVID-19 es usar una cubierta facial siempre que esté cerca de personas que no vivan con usted, y siempre que entras en un edificio que no es tu casa ”, dijo el Dr. Farnitano.

Funcionarios de salud recomendaron a los residentes evitar reunirse con personas ajenas a su hogar durante las festividades.

Actualmente, el condado Contra Costa se encuentra en el nivel rojo, sin embargo podría pasar al nivel más restrictivo del estado, el nivel púrpura, en las próximas semanas.

Si el condado pasa al nivel morado, las escuelas que no hayan reabierto tendrán que permanecer cerradas hasta que el condado vuelva al nivel rojo o hasta que reciban una exención del estado.

“Nuestra esperanza es que este nuevo orden de salud ralentice la propagación de COVID para que las escuelas tengan una mejor oportunidad de reabrir”, dijo el Dr. Farnitano.