Zonas no incorporadas del condado Alameda reciben menos recursos, según estudio

Un nuevo estudio reveló que, aunque históricamente se han asignado millones de dólares para toda clase de servicios para las zonas no incorporadas del condado Alameda como Ashland, Cherryland y Fairview entre otras, dicho dinero no se ha gastado en su totalidad.

“Es crónico el nivel de no gasto año tras año para estas zonas, el condado revela su presupuesto cada año y hay casi $100 millones anuales que no se están gastando y no sabemos dónde está el dinero”, explicó Leo Esclamado, codirector de My Eden Voice.



El análisis fue hecho por la organización comunitaria My Eden Voice junto con la Universidad de California en Berkeley.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Autoridades explicaron que comparado, por ejemplo, con Hayward, se gastan $2,500 por habitante en servicios, mientras que en esta áreas solo $1,700.

“Fue menos entonces dónde está el resto del dinero, por qué razón no se utilizó la cantidad total para housing, para crear más vivienda, para asistencia de renta”, aseguró María Elena Torres, residente de Cherryland.

A María Elena le duele porque ella fue desalojada y no olvida lo que vivió cuando busco ayuda de agencias locales.

“Yo apliqué a varios lugares, para asistencia para renta, un hotel donde entrar, un shelter, no había espacios”, afirmó María Elena.

Según el reporte ya fue entregado a la Junta de Supervisores del condado y a la administración por lo que ansían ahora respuestas y transparencia.