Empleados del Tribunal Superior se declaran en huelga en el condado Alameda

Empleados del Tribunal Superior del condado Alameda se fueron a huelga por un día el miércoles, después de que las negociaciones sobre un nuevo contrato no lograran llegar a un acuerdo.

La huelga podría afectar los servicios en los tribunales penales, civiles y de menores, según los representantes del Sindicato de Empleados de Servicios Internacionales Local 1021. El sindicato planea manifestarse en el Hayward Hall of Justice el miércoles.

Los empleados, incluidos los empleados administrativos y los asistentes de procesamiento legal, han estado trabajando sin contrato desde que venció el anterior el 31 de diciembre.

El sindicato dijo en un comunicado de prensa que aproximadamente el 20% de los puestos en el tribunal están vacantes, lo que deja a los empleados haciendo trabajos para los que no están calificados, lo que, según los representantes del sindicato, degrada el servicio al público y puede afectar potencialmente los resultados de los juicios debido a posibles errores administrativos.

El tribunal emitió un comunicado el miércoles por la mañana, en el que se decía en parte: "Los taquígrafos judiciales y algunos gerentes representados por otros sindicatos han estado llamando para decir que estaban enfermos, solicitando tiempo libre personal hoy o declarando que no cruzarán la línea de piquete. El tribunal ha instituido un plan de operaciones de emergencia que utiliza a los gerentes disponibles y a los empleados no representados para cubrir puestos clave, lo que ayuda a mantener los casos críticos a tiempo y a procesar los expedientes judiciales esenciales".

La huelga por prácticas laborales injustas fue autorizada con el apoyo de casi el 99% de los miembros con derecho a voto.

"Estamos aquí para servir al público y nos preocupa que las acciones del tribunal nos estén perjudicando a nosotros y al público", dijo Kasha Clarke, miembro de SEIU 1021 y secretaria del tribunal, en un comunicado proporcionado por el sindicato.

"Forzar a alguien a ocupar un puesto para el que no está calificado puede llevar a errores y a que no se haga justicia. Como quienes hacemos que las ruedas de la justicia sigan girando, necesitamos que el Tribunal y el estado nos den prioridad para poder hacer nuestro trabajo y dar prioridad al público", dijo Clarke.

Comunicado completo del Tribunal Superior del condado Alameda:

"Las audiencias judiciales y el procesamiento de demandas y otros documentos legales se ven interrumpidos hoy debido a una huelga del sindicato que representa a la mayoría de los empleados del Tribunal Superior del Condado de Alameda.

Los taquígrafos judiciales y algunos gerentes representados por otros sindicatos han estado llamando para avisar que están enfermos, pidiendo tiempo libre personal hoy o declarando que no cruzarán la línea de piquete.

El Tribunal ha instituido un plan de operaciones de emergencia que utiliza a los gerentes disponibles y a los empleados no representados para cubrir puestos clave, lo que ayuda a mantener los casos críticos a tiempo y a procesar los expedientes judiciales esenciales. Sin embargo, la huelga instituida por el sindicato ha puesto en riesgo a nuestra comunidad.

Sin los secretarios judiciales, los taquígrafos judiciales y algunos gerentes trabajando, será más difícil para las víctimas de violencia doméstica recibir órdenes de restricción de emergencia contra sus parejas violentas y algunos delincuentes podrían ser liberados de la cárcel si su caso no puede ser escuchado antes de las fechas límite impuestas por el estado. El personal judicial limitado que trabaja actualmente ha sido asignado a salas clave con la esperanza de minimizar el impacto de esta huelga.

La acción laboral se produce en un momento en que la administración del Tribunal Superior del condado Alameda intenta negociar de buena fe con los líderes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 1021 (SEIU Local 1021), la Asociación de Empleados de Administración del Condado de Alameda (ACMEA) y el SEIU Local 1021/Asociación de Taquígrafos Oficiales del Tribunal del Condado de Alameda (ACOCRA).

Uno de los principales obstáculos para llegar a un acuerdo con el SEIU Local 1021, el sindicato que lidera la huelga es la insistencia continua del sindicato en un aumento salarial y estipendios de retención que son insostenibles dada la terrible situación presupuestaria del Tribunal causada por los recortes significativos del Estado de California a la financiación proporcionada al Tribunal. Si el Tribunal proporcionara a los miembros del sindicato los aumentos salariales propuestos por su equipo de negociación, requeriría que el Tribunal despidiera a un número significativo de miembros del personal para garantizar que mantiene un presupuesto equilibrado exigido por el estado.

Aunque el sindicato afirmó en un comunicado de prensa hoy que están en huelga por falta de personal y capacitación, este asunto no ha sido el foco principal de las recientes negociaciones. Si bien el Tribunal y los sindicatos han discutido sobre la dotación de personal y la capacitación, el Tribunal ha mantenido que tiene exceso de personal y que ha brindado una sobreabundancia de capacitación a los miembros del personal. De hecho, el Consejo Judicial de California estima que, basándose en la carga de trabajo actual en el Tribunal Superior del Condado de Alameda, nuestro Tribunal tiene un exceso de personal de más de 100 empleados.

A pesar del análisis del Consejo Judicial de que el Tribunal Superior del Condado de Alameda tiene exceso de personal, el Tribunal continúa trabajando para mantener a los secretarios empleados.

Los dirigentes del sindicato recomendaron que sus miembros se declararan en huelga a pesar de los recientes avances presupuestarios positivos que han permitido al Tribunal proporcionar a los empleados el pago retroactivo de las licencias que tomaron el año pasado y, durante las recientes negociaciones contractuales, proponer un aumento salarial y un estipendio único el año que viene.

“Como se demostró durante las negociaciones contractuales anteriores y el mes pasado, cuando el Tribunal tiene el dinero, nos esforzamos por cuidar de las personas que son fundamentales para nuestras operaciones", dijo el juez presidente Thomas Nixon. "Durante el último año, hemos hecho todo lo posible para mantener a todos nuestros empleados trabajando al tomar decisiones para reducir costos en lugar de despedir a los empleados.

El Tribunal está financiado por el estado y tuvo un recorte de $4,4 millones de su presupuesto a principios de este año fiscal como parte de un recorte estatal de $97 millones a los presupuestos de los tribunales de primera instancia. Esta pérdida de ingresos, junto con otros recortes presupuestarios en los que ha incurrido el Tribunal durante los últimos años, resultó en que el Tribunal tuviera que eliminar puestos vacantes, instituir licencias obligatorias sin goce de sueldo y aplicar una congelación suave de los puestos existentes. La congelación suave impide la contratación de un reemplazo durante 90 días después de que un empleado existente deje su puesto.

Los continuos esfuerzos de reducción de costos junto con las nuevas proyecciones del presupuesto estatal anunciadas el mes pasado han permitido que la Corte comience a reembolsar a los empleados con un estipendio por los salarios perdidos durante las licencias sin goce de sueldo del año pasado y haga una propuesta al sindicato que daría a los empleados un aumento salarial del 1% y un estipendio único al momento de la firma del contrato.

“Realmente comprendemos las frustraciones de nuestros empleados y su deseo de recibir aumentos continuos para ayudarlos a compensar el aumento del costo de vida”, dijo el juez Nixon. “Se merecen absolutamente la tranquilidad adicional que les traerá el aumento de sus salarios y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que obtengan algún aumento de salario”.

Los empleados administrativos ganan un promedio de $75,062 al año con un beneficio generosos que incluyen cobertura de salud gratuita para ellos y su familia, 14 días festivos pagados, tres días festivos flotantes y hasta cinco semanas de vacaciones pagadas para los empleados que han trabajado en el tribunal durante más de 20 años. Todos los empleados del tribunal reciben una pensión al jubilarse que es financiada parcialmente por el Tribunal, y reciben un seguro de vida financiado por el tribunal.

La duración media del trabajo de un secretario es de unos 10 años.

Los empleados representados por ACMEA tienen un salario medio de $123,852 al año con una duración media de 16 años en el Tribunal, mientras que el salario/sueldo de los taquígrafos del tribunal es de $131,040 al año con una duración media de 12 años en el Tribunal.

Durante los últimos tres años, los empleados de las tres unidades de negociación que actualmente están en huelga recibieron más del 10% en aumentos salariales, entre otros beneficios solicitados mediante negociaciones.

Las negociaciones con las dos unidades de negociación representadas por SEIU Local 1021 (la unidad de negociación de empleados administrativos y la unidad de negociación de taquígrafos judiciales) comenzaron en septiembre de 2024, y las negociaciones con ACMEA, que representa a algunos supervisores y gerentes, comenzaron en noviembre de 2024. El Tribunal ha tenido 15 sesiones de negociación con SEIU (unidad de secretarios judiciales), 11 sesiones de negociación con SEIU (unidad de taquígrafos judiciales) y 8 sesiones de negociación con ACMEA para alcanzar nuevos acuerdos laborales.

“No puedo enfatizar lo suficiente que esto no es una cuestión de que no queramos darles un aumento y que de alguna manera estemos acumulando un montón de dinero. Todo lo contrario. Es que carecemos de los medios financieros para hacerlo", dijo el juez Nixon. “No tenemos la capacidad de recaudar dinero de otra manera que no sea pidiendo más al estado, lo cual hacemos constantemente, y seguimos esperando que el presupuesto 2025-2026 del Gobernador restablezca y reemplace esos fondos tomados el año pasado”.

A pesar de esta acción laboral y la incertidumbre financiera que enfrenta el Tribunal debido a los recortes de fondos estatales, la administración del Tribunal continúa estando disponible para las negociaciones y la mediación para llegar a un acuerdo.

Si bien la acción laboral de los sindicatos amenaza la seguridad pública, el equipo ejecutivo del tribunal y los empleados disponibles están trabajando diligentemente para mantener abiertas algunas salas del tribunal para garantizar que se puedan escuchar los casos más críticos.

Los residentes convocados para el servicio de jurado o que tienen casos pendientes ante el Tribunal deben seguir planeando ir al tribunal para verificar el estado de su servicio de jurado o caso. Si tiene un caso penal pendiente y se le ordena comparecer ante el Tribunal, aún debe asistir. El Tribunal también publicará actualizaciones en su sitio web en alameda.courts.ca.gov".