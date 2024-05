¿Quieres sacar la credencial de maestro en el condado Alameda? Te decimos cómo

La Oficina de Educación del condado Alameda en alianza con la Universidad Reach lanzó un programa para ayudar financieramente a las personas que quieran obtener la credencial para trabajar como maestro.

“Una persona tiene que pagar más o menos $20,000 para buscar una credencial para ser maestro, y estamos apoyando en pagar la mayoría del costo de una credencial”, explicó Kristine Djour, vocera de la Oficina de Educación del condado Alameda.

El costo anual del programa de dos años, es $7,500 de estos, $7,000 serán subsidiados por el condado Alameda como parte del programa y el participante solo tendrá que pagar $500 al año o $42 al mes.

La idea es motivar a más personas a seguir la carrera, ante la gran cantidad de vacantes que están enfrentando.

“Abrimos la escuela en agosto de 2023 con más de 120 salones sin maestros”, indicó Djour.

El programa no solo incluye dinero para la licencia también apoyo para el salón de clases.

“Sino les damos suficiente apoyo y tienen un tiempo súper difícil en su primer año, o segundo año, muchas veces se van de la profesión, queremos darles suficiente apoyo quieren seguir siendo maestro en nuestro condado”, expresó Djour.

Hay 85 cupos disponibles y los solicitantes deberán tener una oferta de una escuela de kínder al grado 12 del condado, para efectuar como un internado.

Este se convertirá en un puesto permanente al obtener la credencial.

Diego Aguilar tiene un almacén de zapato y además es contratista de construcción, sin embargo, ante de llega a EEUU procedente de Guatemala era maestro por lo que le gustaría continuar ejerciendo su profesión.

“Me gustaría porque lo traigo tal vez en la sangre”, dijo Diego.

Por lo que esta iniciativa le ha parecido positiva.

“Quisiera seguir haciéndolo acá pero no he podido hacer por falta de ingreso y de tiempo”, aseguró Diego. “Yo he visto maestros chinos, hay maestros de otros idiomas, no pueden comunicarse con nuestros jóvenes, pero ya nosotros los latinos siendo maestros podemos brindar una mejor educación para nuestros jóvenes”, expresó Diego.

La fecha límite para realizar la solicitud es el 30 de junio. Para más información haz clic aquí.