Condado Alameda anuncia plan de distribución de la vacuna

El condado Alameda dio a conocer el lunes el plan de distribución de la vacuna contra el coronavirus una vez que reciban el cargamento de Pfizer el 15 de diciembre.

Autoridades de salud aseguraron que las primeras dosis serán para los trabajadores de hospitales y personas de emergencia con mayor riesgo de exposición al virus.

“Aunque todavía estamos en las fases iniciales, este es un momento esperanzador para los residentes del condado Alameda. Una vacuna segura y efectiva salvará vidas y ayudará a los residentes y negocios a regresar a algún nivel de normalidad", aseguró el presidente de la Junta de Supervisores del condado Alameda, Richard Valle.

Se tiene previsto que el condado reciba 12,675 dosis de la vacuna.

Por su parte, la ciudad de Berkeley, que es una jurisdicción de salud local independiente, se le asignarán 975 dosis.

"Los trabajadores de la salud de los hospitales de cuidados intensivos y los socorristas del 911 con mayor riesgo de exposición al COVID-19 son nuestra primera línea de defensa para proteger nuestro sistema de atención de ser abrumado y falto de personal durante este aumento", dijo la Dra. Kathleen Clanon, directora médica para la Agencia de Servicios de Atención Médica del condado Alameda y el Suboficial de Salud.

El condado dividió en 4 fases la distribución de la vacuna:

Fase 1: incluye a los trabajadores de hospitales, socorristas y residentes y personal de los centros de cuidado de ancianos.

Fase 2: incluye trabajadores de infraestructura esencial y crítica, adultos mayores, personas con condiciones de salud subyacentes que causan un mayor riesgo de enfermedades graves y personas en la cárcel o personas que viven en otros entornos congregados.

Fase 3: incluye a niños, adultos jóvenes y personas que trabajan en entornos de menor riesgo.

Fase 4: se administrará a las personas que no se incluyeron en las tres primeras fases.

“Las vacunas son la luz al final del túnel, pero debemos seguir protegiéndonos mutuamente durante el despliegue”, dijo el Dr. Nicholas Moss, Oficial de Salud del Condado de Alameda. “Estamos en medio de la peor oleada de esta pandemia. Si sale de casa para realizar actividades esenciales, use una máscara, manténgase al menos a seis pies de distancia de cualquier persona con la que no viva y no se reúna ".

La infraestructura de planificación y logística de la vacuna COVID-19 del condado incluye tres áreas de enfoque:

• Educación y participación de la comunidad: garantizar una distribución equitativa con el apoyo de un grupo asesor comunitario

• Coordinación de los sistemas de atención médica: asociación con socios clínicos y farmacias para garantizar un acceso amplio en todo el condado

• Logística de inmunización: trabajo con el estado y la futura coordinación de puntos de distribución comunitarios

Si bien la mayoría de los sistemas de atención médica vacunarán a sus propios trabajadores de atención médica, el condado Alameda apoyará y albergará un punto de distribución de vacunación (POD, por sus siglas en inglés) a finales de esta semana para un grupo inicial de personal de primeros auxilios y del hospital del 911 de mayor riesgo.

Visita https://covid-19.acgov.org/vaccines para obtener más información sobre la planificación de la vacunación local.