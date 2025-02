Comunidad podría verse afectada por cierres de escuelas en San José

El distrito escolar Franklin-McKinley está considerando el cierre de tres de sus 16 escuelas debido a un déficit presupuestario de 23 millones de dólares y una baja significativa del 40% en la matrícula de alumnos desde 2011.

Es decir, casi la mitad de los estudiantes de este distrito ha dejado de ir a clases. Pero cerrar estas escuelas afectaría a los que siguen viniendo, dicen padres de familia.

“Le afectaría a mi hijo por la cuestión de adaptación, de que no es fácil a su edad, él tiene 6 años, cambiar de una escuela a otra”, dijo Erika Díaz, cuyo hijo asiste a la primaria McKinley.

Junto a la primaria McKinley, el comité asesor propone cerrar Los Árboles Literacy & Technology Academy, y la primaria Ramblewood.

Otras 3 escuelas en el radar son: las primarias Captain Jason M. Dahl, Santee y Robert F. Kennedy, pero sobre estas últimas no han llegado a un consenso.

El hijo menor de Patricia Ocampa asiste a la primaria McKinley porque sus otros dos hijos también estudiaron aquí. Y más que un lugar de aprendizaje, dice, este plantel ya es parte de la comunidad.

‘Ellos se sienten muy seguros en su escuela porque conocen bien a sus maestros y compañeros que han venido desde kinder hasta ahorita”, ella dijo.

“Muchos niños caminan hacia la escuela y no sabemos a qué distancia van a tener que caminar y qué peligros hay en esa distancia que tienen que caminar”, dijo Díaz.

Las dos madres aseguran que si cierran la escuela McKinley entonces podrían tener que cambiar a sus hijos de distrito escolar.

“Una de las escuelas que consideran para los niños, no me parece apropiada. No me gustaría llevarlo ahí, tengo que buscar otras opciones”, dijo Ocampa.

Junto con los cierres, el distrito también planea reconfigurar ciertos planteles para que sirvan a estudiantes de sexto a octavo grado, y transformar dos escuelas para que acepten alumnos desde kinder hasta octavo grado.

Aún no han dado a conocer cuáles serían los recursos que brindarán a las familias afectadas de concretizarse los cierres, pero la junta escolar tomará su decisión final este martes.

“Sí pienso ir y hago una invitación a todos los papas que pertenecen a la comunidad McKinley para que nos apoyen”, dijo Ocampo.