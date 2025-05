Comunidad Chicana latente al este de San José

La comunidad chicana de San José siempre ha estado presente en las calles de la ciudad no solo para mostrar sus espectaculares autos lowriders, si no también, para dar a conocer su cultura y su historia.

En el área de Story Road y King Road ahora permiten que estos autos circulen libremente, cosa que antes no se permitía.

El movimiento Chicano, surgió a finales de los años 60, como muestra de resistencia en momentos turbulentos.

Le preguntamos a Jesús Covarrubias, profesor de estudios chicano en la Universidad de San José, si ¿el contexto actual podría hacer que se pierda esa identidad o que crezca? .

“Yo tengo esperanza que sí, con lo que está haciendo el gobierno ahorita va a suceder un movimiento grande de resistencia del pueblo migrante y los que apoyan los derechos civiles y de la Bahia”, indicó Covarrubias.

Muestra del triunfo de esa resistencia es precisamente que estudios chicanos sea una disciplina que hoy se estudia en las aulas.

“Estudios chicanos nació del programa época de lucha y resistencia y siempre tiene que vivir en esa resistencia”, aseguró Covarrubias.

Es que es evidente que ya estan aquí y no solo en las banderas, la cultura y los murales, si no sobre todo en ellos mismos como reflejo viviente de la historia.



“No somos de México, pero somos de California, de San José y queremos tener la cultura de México aquí, para que se sienta como en México”, aseveró Abel Rueda, lowrider.

Algo que ya está ganado, sobre todo en el corazón del este de San José.

Pero la historia también queda en evidencia en sus ausencias, pues muchos de ellos solo acceden a mirar a nuestra cámara sin hablar español ya que no dominan el idioma, no porque no quieran, sino porque en el pasado sus padres les pedían no usarlo para protegerlos de la discriminación, por eso el ser chicano tampoco se define en un idioma, es mucho más que eso.