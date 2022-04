Cómo sacar el permiso para vender productos en la calle en San Francisco

Vendedores ambulantes deberán presentar a partir del 7 de mayo un permiso de venta para evitar que su mercancía sea confiscada en San Francisco.

Sin embargo, aunque Calle 24 Distrito Cultural Latino ofrece ayuda para sacar este permiso, aún hay vendedores que están confundidos con la nueva medida.

“Tiene que tener un carnet, tiene que estar bien identificado para poder quedarse”, indicó Susana Rojas, directora de Calle 24 Distrito Cultural Latino.

Rojas explicó que han estado preparando a los vendedores para que estén listos ante la implementación de la nueva ley, aunque no ha sido fácil.

“Hay otros que no creen en verdad que nada va a pasar, y otros ya tengo permiso y no se dejan explicar, que no es ese permiso que son varios permisos, que tienen que estar en el programa”, dijo Roja.

¿QUÉ ESTIPULA LA NUEVA LEY?

La ordenanza exige que los vendedores demuestren que la mercancía que están vendiendo no es robada, por lo que tendrán que presentar las facturas de compra de los productos.

“Sino tienen prueba de donde compraron las cosas o sus cosas están identificadas como Walgreens o Target esas cosas son confiscadas”, aseguró Rojas.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS PERMISOS?

El miércoles, la organización ofrecerá un taller para que los primeros 22 comerciantes, ya inscritos, aclaren sus dudas y se pongan al día.

Es importante destacar que los permisos son nuevos, no tienen costo y serán emitidos por el Departamento de Obras Públicas, que trabaja los últimos lineamientos.

Los vendedores no podrán instalarse en cualquier área de la calles, por lo que habrá un número de cupos limitado, para obtar por espacios de 8 pies en lugares asignados como Las Plazas del BART.

¿QUÉ OCURRE SI NO OBTENGO EL PERMISO?

Los vendedores que incumplan podrían enfrentar multas, que les confisquen la mercancía, aunque no enfrentarían cargos criminales.