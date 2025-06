Cómo saber si un agente federal de inmigración es real o un impostor

Tras las detenciones de inmigrantes por parte de agentes federales como ICE algunos impostores aprovechan estas difíciles circunstancias para hacerse pasar oficiales.

“La verdad, no sé ni cómo voy a saber si es de migración o no son de migración”, aseguró una persona quien prefirió no ser identificada.

Otros inmigrantes basan sus respuestas en videos que muestran la forma de actuar de los agentes federales ya que muchas imágenes, en redes sociales y en la televisión, muestran que los agentes federales realizan los arrestos de forma bastante agresiva e intimidante.

“Porque no lo dejan a uno hablar, no lo dejan sacar a uno el teléfono, y no lo dejan hablar para nada no más dicen que es de ICE y lo arrestan a uno y no dejan hacer ningún movimiento”, aseguró Gilberto Domínguez Hernández, residente del condado Santa Clara.

Ahora bien, ¿cómo puedes saber si en realidad se trata de un agente federal?

“Tienen una vestimenta que dice policía y es un término genérico, pero de echo todo agente de ICE, todo agente federal, tiene una placa sin credenciales de identidad, y nunca, nunca va a llegar solamente uno. Siempre llegan en grupo, si se encuentra con un agente de ICE que dice que está haciendo operaciones y solamente es una persona esa es una muy mala señal”, explicó César Bautista, abogado de la organización Amigos de Guadalupe.

Bautista aseguró que las personas tienen el derecho de pedir una identificación, nombre o número de placa a los agentes federales.

“Por ejemplo un supuesto agente de ICE no le quiere enseñar su placa o le enseña una placa genérica o le enseña una placa de una manera muy rápida eso también es muy mala señal, y está en el derecho de llamar al número 911 como si fuera un secuestro o un asalto común”, indicó Bautista.

Y si el supuesto agente de ICE se niega a dar información, ¿puede la persona también negarse a proporcionar datos personales?

“Siendo un agente de ICE o no, el inmigrante tiene el derecho de permanecer en silencio”, aseveró Bautista.

Expertos recomendaron que ante un encuentro con cualquier agente federal se debe mantener la calma.