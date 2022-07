¿Cómo protegerte de comprar artículos robados en línea?

La mayoría de las personas prefieren hacer compras en línea por que, en algunos casos, los precios son más bajos que en una tienda regular, sin embargo, esto tiene sus riesgos ya que sin saberlo podrían estar comprando un artículo que fue robado.

“Hay que tener muchísimo cuidado y tomar ese tiempo para verificar las páginas de web antes de dar cualquier tipo de información personal específicamente nuestra información de cuenta bancaria y de tarjeta de crédito”, explicó Alma Galván, directora de mercadeo digital para Better Business Buro.

El problema radica en que cuando se compran en línea artículos robados, si salen defectuosos las personas no los pueden devolver y también sería una pérdida de dinero.

“Hay que saber que, por ejemplo, aquí en Better Business Buro, si usted pone una queja no se puede hacer válida aquí porque no fue una transacción directamente con una compañía o una empresa”, dijo Galván.

El caso más reciente ocurrió en San Francisco donde un hombre fue arrestado y la policía decomisó gran cantidad de mercancía robada que vendía en línea.

“Él estaba vendiendo los productos en una plataforma digital al alcance de todos”, afirmó Robert Rueca, vocero de la policía

Rueca dijo que el sospechoso ganó más de medio millón de dólares vendiendo estos artículos durante al menos tres años.

“Si usted compró un producto que salió robado puede poner un reporte en la policía local o si lo compró por internet y cree que el producto fue robado puede ir a una página de Internet vigilada por el FBI es IC3.gov y puede poner un reclamo”, recomendó Galván.