Cómo cambió la vida al cumplirse 6 meses de encierro preventivo por la pandemia en SJ

Seis meses han pasado desde que todos los condados de la Bahía emitieron una orden de encierro preventivo debido a la pandemia, una acción que cambió la vida de millones de personas que ahora se adaptan a la “nueva normalidad”.

Desde la llegada de la pandemia, muchos cambios ocurrieron, muchos debieron realizar sus trabajos desde casa, los niños debieron recibir clases virtuales, los pequeños negocios tuvieron grandes pérdidas económicas y muchas personas se quedaron sin empleo.

El impacto de las personas desempleadas fue tal, que el Departamento del Desarrollo del Empleo, procesó más reclamos de desempleo en un mes que en todo el año pasado.

Sin embargo, aunque actualmente las restricciones se han flexibilizado permitiendo que negocios reabran sus puertas y las personas puedan recuperar sus empleos, la economía ha sido impactada en gran medida.

“La economía nos ha dejado un poquito que lo que podíamos comparar antes ahora no lo podemos comprar. No podemos darnos el lujo de comprar un par de zapatazos porque no podemos, apenas podemos pagar la comida y la renta”, aseguró Miriam Landaverde, residente de San José.

Pero no solo la economía ha cambiado la vida de los residentes a lo largo de la Bahía, el hecho de tener que utilizar mascarillas en lugares públicos, no poder reunirse con familiares y amigos, no poder acudir a ciertos lugares y limitar las actividades ha afectado anímicamente a los residentes.

“Antes venía al banco vestido según el clima, pero no con estas protecciones que necesitamos ahora uso mascarilla, guantes y lentes”, Raymundo Hernández, residente de San José.

Pero a pesar de las vicisitudes, los residentes de la ciudad no se rinden y continúan adaptándose a la nueva vida que ahora deben llevar.

“En vez de desesperarme es la vida que tenemos, es en la que tenemos que vivir”, aseveró Hernández.