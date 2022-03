Comienzan avistamientos de serpientes en senderos del Área de la Bahía

Marzo solía considerarse un mes relativamente seguro para los excursionistas, sin embargo, ya no lo es ante la aparición de serpientes.

A mediados de mes, las fotos de serpientes salvajes, especialmente serpientes de cascabel aparecían en las páginas de las redes sociales tanto de excursionistas como de no excursionistas en el Área de la Bahía. No todas las fotos fueron tomadas en áreas silvestres remotas; algunos estaban en vecindarios suburbanos y al menos uno estaba cerca del centro de Walnut Creek.

Es California y vivimos con y alrededor de animales salvajes. Pero las serpientes suelen esperar hasta abril o mayo para empezar a aparecer con regularidad. El cambio climático y la sequía histórica de California, que según algunos expertos será algo más habitual en el estado, están cambiando la forma en que las plantas y los animales hacen sus necesidades.

Y a medida que haga más calor este año, saldrán más serpientes, calentando su fría sangre de reptil bajo el sol.

Janet Keane, residente de Clayton, y su esposo Michael, caminan regularmente por las laderas del norte del Mount Diablo. Vio su primera serpiente de cascabel de la temporada el 19 de marzo.

“Mike y yo estábamos en la montaña; justo cuando me dijo que tomara la iniciativa, vi a un bebé en el sendero todo acurrucado", dijo Keane. “Así que dimos la vuelta y salimos de allí".

"Los hemos visto antes, pero nunca tan temprano".

Peter J. Flowers, del hospital de vida silvestre y gerente de rehabilitación de Lindsay Wildlife Experience de Walnut Creek, confirmó que es temprano para que las serpientes estén tan activas.

“Históricamente para nuestra área, generalmente está más cerca de la última quincena de abril y hasta mayo antes de que se vuelvan más activos, pero en nuestro clima cambiante aquí pueden, y lo hacen, activarse durante ciclos de clima más cálidos, como lo que hemos sido. experimentando esta semana", dijo Flowers. "Esto es generalmente cierto para todas las especies de serpientes que habitan en nuestra región".

Dave Ricketts es pastor asociado en la Iglesia Presbiteriana del Valle de Moraga. También ha sido un amante de las serpientes desde la infancia. Comenzó a salir como un domador de serpientes aficionado hace unos años cuando vio en las redes sociales que la gente estaba matando serpientes tuza creyendo que eran cascabeles.

Ricketts no quiere que la gente mate serpientes. Así que compró un anzuelo para serpientes, pinzas para serpientes y un balde de 5 galones que se oscurecía por dentro para calmar a las serpientes (también recibió entrenamiento de su hijo, que trabaja en la tienda de reptiles East Bay Vivarium en Berkeley). Dijo que ya está recibiendo llamadas este año.

"Empecé a ver serpientes a principios de este año porque el clima cálido desencadenará la eclosión de los huevos", dijo Ricketts. "Puedo decir que van a salir antes".

Ricketts dijo que su iglesia tiene que ver con ayudar a la comunidad, por lo que no le importa prepararse para el rescate de la venta ocasional (no hay cargo, aunque las personas pueden donar). Los libera en áreas periféricas no incorporadas donde no hay senderos para minimizar el contacto con los humanos, generalmente cuesta abajo, ya que es poco probable que las serpientes vuelvan a subir la colina y sean atropelladas por un vehículo.

“Viven en toda el área; este es su territorio, estuvieron aquí primero”, dijo Ricketts. "Así que realmente depende de nosotros".

Flowers tenía algunos consejos para quienes entran en contacto con serpientes de cascabel.

“Las serpientes de cascabel generalmente no son agresivas a menos que se las provoque y, contrariamente a la creencia popular, no siempre hacen ruido antes de atacar”, dijo. “También pueden estar escondidos debajo de la maleza, las rocas y las ramas, por lo que es mejor no molestar a estas cosas. Los perros deben llevar correa".

"Si ve uno en un camino, camine, déjelo en paz y advierta a los demás a su alrededor. No intente mover la serpiente", dijo Flowers. "Si tiene una en su jardín, puede comunicarse con un servicio de eliminación de serpientes que le encontrará un nuevo hogar. Si usted o una mascota son mordidas, no intente hacer cosas como un torniquete ni intente quitar el veneno por ningún método. Busque un médico o un veterinario. atención lo antes posible".