Comerciantes molestos con vendedores ambulantes en San Francisco

La pandemia del coronavirus ha impactado la economía que incluye los negocios del Fisherman’s Wharf en San Francisco.

Ellos dicen que los vendedores ambulantes se están aprovechando de la crisis mientras que ellos nos dicen que solo buscan ganarse el pan de cada día.

Gerardo Lopez se gana el pan de cada día con su carrito de churros, uno de casi una docena más sobre El Embarcadero de San Francisco. Pero este grupo dice que ahora enfrentan problemas injustos.

“Para empezar no tenemos el permiso”, dijo Lopez. “Vino hoy alguien de la ciudad y nos dio este papel y dijo que ocupamos este carro pero no tenemos el dinero. Para tenerlo hay que trabajar”.

Don McFarland lleva años trabajando su negocio en Fisherman's Wharf y afirma que con un equipo reducido están haciendo lo que pueden para sobrevivir durante la pandemia.

“Existen reglas y hay consecuencias al no obedecerlas”, dijo McFarland, gerente de Sabella and La Torre Sea Foods. “Me gustaría abrir una barra y vender cervezas en la esquina pero así no funcionan las cosas. Pagamos mucho dinero para tener nómina, seguro y cosas así. No sólo es la renta”.

Su otro temor es que los vendedores ambulantes no están siguiendo las directrices del departamento de salud, de utilizar divisores entre ellos y los clientes y cumplir con el distanciamiento social.

“Ocupan un lavadero para sus manos si venden comida. Varios de ellos ni usan el cubre bocas”, dijo.

La misma tensión se ha reportado desde el comienzo de la pandemia como un altercado en Santa Cruz donde una vendedora ambulante dice que un comerciante la empujó por no tener permiso de operar enfrente de su negocio.

“Yo pienso que el sol sale para todos y ellos de tal manera tiene la necesidad”, dijo Angelica Zavala, residente de Santa Rosa.

Lopez dice que hoy fueron informados por la ciudad que tienen 15 días para sacar sus permisos y el equipo adecuados o serán desalojados del área.

“Necesitamos trabajar porque no sólo es el carrito pero también es la renta, biles, gasolina y para todo que se necesita”, dijo Lopez.

Un reto que no sabe cómo lograrlo.