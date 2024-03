“No pagaremos impuestos”: comerciantes toman medidas ante inseguridad en Oakland

La inseguridad en Oakland ha obligado a dueños de negocios a tomar medidas por su propia cuenta, pues ellos dicen que no piensan pagar impuestos a la ciudad hasta que la administración de la alcaldesa Sheng Thao les ofrezca mejores servicios y mayor seguridad.

"Los comerciantes de Diamond District, y espero que toda la ciudad de Oakland, no le vamos a pagar impuestos, no que nos neguemos a pagar impuestos, no nos estamos negando a pagarlos, pero esos impuestos se van a poner en una cuenta especial y cuando nos de servicio de policía, los servicios de limpiar la calle, los servicios de sacar todo estos homeless, entonces se le da tus taxes", explicó José Ortiz "Cheo", dueño de negocios en Oakland.

Los comerciantes aseguran que se les agotó la paciencia, han sido tantos los robos que hasta sus clientes ya ni los visitan.

"La gente tiene mucho miedo de venir para Oakland, yo perdí un 20% de mis clientes que vienen de San José, Sacramento, ¿quién quiere venir a esta ciudad? Tú te parqueas ahí al frente te rompen los vidrios", aseguró José.

Por su parte el concejal Noel Gallo, explicó que, al no pagar los impuestos, esto podría crear un problema con la ciudad, sin embargo, él dice que apoya la idea.

"Porque aquí ya los han robado 2,3 ,4 veces y enseguida en la esquina y ¿dónde está la policía?”, dijo Gallo.

Telemundo 48 contactó a la oficina de la Alcaldesa de Oakland y en un comunicado nos dijeron:

"La alcaldesa está haciendo su trabajo, y actualmente la tasa de delitos contra propiedades ha bajado, y se han logrado avances, no pagar impuestos podría ser contraproducente".

Sin embargo, otros piensan lo contrario.

"Porque no están recibiendo los servicios de la ciudad, y es justo que ellos hagan una huelga, contra la ciudad y no pagar los impuestos", aseveró Edward Escobar, fundador de Ciudadanos Unidos.

Dueños de negocios también aseguran que podrían irse a huelga o incluso demandar a la ciudad.