Comerciantes de la Bahía reaccionan ante recomendaciones del uso de mascarillas en interiores

Comerciantes apoyan las medidas tomadas por las autoridades de salud de algunos condados de la Bahía sobre recomendar el uso de mascarillas dentro de lugares público ante el riesgo de contagio con la variante Delta del COVID-19.

Esta medida no cambió en muchos negocios que continuaban requiriendo el uso de tapabocas a sus clientes.

“Ahorita con todas las variantes como Delta es bueno que toda la gente siga cuidándose”, dijo Guadalupe Fernández Ramírez, encargada de una tienda

Y es que esta práctica solo se les había pedido a las personas que no se han vacunado, sin embargo, ante el repunte de casos de COVID-19, muchos de estos relacionados con la variante Delta, la cepa más contagiosa, la recomendación fue realizada para todos los residentes independientemente de su estatus de vacunación.

Para Raquel Candela, dueña de un salón de belleza, esta directriz nunca debió haber cambiado.

“Sobre todo cuando no está toda la población vacunada”, aseguró.

Por su parte, Olga Áreas, encargada de una lavandería, aseguró que el uso de cubiertas faciales siempre fue requerido entre las personas que acuden al negocio.

“Yo, cada cliente que viene a lavar, siempre estoy viendo si traen o no traen mascarilla. Y el uso de la mascarilla es porque yo tengo mis nietos y el dueño tiene a su hija y aparte de eso él me dijo que tratara de hablar con la gente que, si puede usar la mascarilla para seguirnos cuidando, para no contagiarnos”, explicó Olga.