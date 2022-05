Comerciantes aseguran que evento “Viva la Calle San José” les dejó pérdidas económicas

Comerciantes a lo largo de Alum Rock Avenue aseguraron que el evento “Viva Calle San José” les generó pérdidas económicas ante el cierre de calles que se realizó para llevar a cabo la actividad.

“En este evento ya lo habían hecho una vez antes y nos fue súper mal entonces hicimos hasta lo imposible para que no lo volvieran a hacer”, aseguró Javier Sandoval, comerciante.

La ciudad cerró calles entre 4 y 6 millas para que las personas disfrutaran al air libre, sin embargo, al no permitir el paso de vehículos, algunos dueños de negocios explicaron que sus clientes no pudieron llegar a sus establecimientos.

“Cierran las calles y nuestros clientes no pueden llegar a nuestros negocios y aparte de que perdemos la venta del día perdemos al cliente porque si el cliente va a otra tienda y lo atiende bien pueda que ya no regrese conmigo”, explicó Sandoval.

El comerciante aseguró que antes del evento se quejaron con la ciudad y les pidieron que no se llevara a cabo.

“Se me hace injusto de que a pesar de que nosotros les hicimos ver nuestra situación que no nos va bien con esos eventos aun así ellos siguieron adelante, y nos afectó ese día porque Viva la Calle no nos funciona para nada ese evento”, afirmó Sandoval.

Además ese primero de mayo, algunos activistas también se quejaron porque la ciudad creó un problema al programar dicho evento sobre un tramo de Santa Clara Street donde se realiza la tradicional marcha del primero de mayo.

“Este año para el primero de mayo la ciudad se dio cuenta de esto tres meses antes de que empezaran los eventos en persona por lo de COVID y fue entonces que nos dimos cuenta que había ese conflicto”, dijo Elizabeth Castro, vocera del Departamento de Parques y Recreación de San José.

El próximo evento de “Viva Calle San José” está programado para el 12 de junio desde las 10:00 a.m., hasta las 3:00 p.m., sin embargo, se realizará en otro punto de la ciudad.