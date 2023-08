Entrenadora de fútbol colombiana busca apoyar a jóvenes de la Bahía

Desde los 6 años, Saida Ramírez ha encontrado su pasión en las canchas.

“Salía a las calles, a las canchas a jugar descalza y pues ahí tuve esa pasión por el futbol”, relató Saida, entrenadora de fútbol.

La colombiana lleva 8 meses en Estados Unidos, pero hace 3 meses, la pelota le devolvió la esperanza.

“Dios existe porque me está dando una oportunidad en este país de entrenar, de hacer lo que más me gusta”, aseguró Saida.

Y es que, para Saida, volver a ponerse estas zapatillas ha sido un camino largo.

"En realidad el accidente que tuve fue muy fuerte", aseguró.

En febrero del 2010, ella cuenta que su vida cambió de un momento a otro.

“Desafortunadamente ese accidente me dejó en silla de ruedas, donde el médico me dijo no puedes volver a caminar, no puedes tener hijos. Una persona tomada en otro carro que iba estrelló el carro donde yo iba”, dijo Saida.

La colombiana dice que esto le arrebató sus sueños, estaba a unos meses de participar en la copa Telmex en Colombia.

“Me habían seleccionado para participar en ciudades de Colombia como Barranquilla, Medellín, Villavicencio”, indicó Saida.

Tras un largo año de recuperación, y otros dos sin pisar una cancha, la madre de familia volvió a su pasión, pero con una fractura de pelvis y coxis no fue lo mismo.

“Ya no daba el mismo rendimiento”, dijo Saida.

Pero el sueño no ha muerto, solo ha cambiado un poco.

“Aunque yo no lo pude cumplir, sí quisiera que mi hijo cumpla su sueño porque cogió mí misma profesión”, dijo.

A sus 10 años, el pequeño Santiago sabe bien lo que quiere.

“Yo siempre sudo y sudo pero no me canso del fútbol. Me gustaría ser delantero pero soy defensa”, aseguró Santiago Ruíz, hijo de Saida.

Y como él, Saida ahora quiere continuar inspirando a las nuevas generaciones. Sobre todo, a las mujeres, quienes también tienen un lugar en el deporte, prueba de ello es el mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda de este 2023.

Saida enfatiza que le gustaría apoyar a las jóvenes de bajos recursos. Espera algún día contar con los fondos para liderar un club juvenil.

“He visitado bastantes canchas y veo niños que juegan, que no tienen un entrenador”, dijo Saida.