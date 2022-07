A través del cobre: negocio hispano lleva un pedacito de México a la comunidad de San Francisco

Doce años le tomó a Andrea Elisa Paz ahorrar para cumplir el mayor de sus sueños y montar su propio negocio para llevar un poquito de México a la comunidad de San Francisco.

D´Copper está ubicado en la esquina de Valencia Street y 21th Street en el Distrito de La Misión.

“El cobre para mí lo es todo, es mi vida y mi tradición. Mi familia por generaciones ha trabajado el cobre, somos originarios de Michoacán, de Santa Clara del Cobre y nosotros trabajamos cada pieza a mano, con la técnica del pique, cómo es tradición”, explicó Andres, dueña de D´Copper.

El proceso para llegar a crear estas piezas únicas comienza con fuego y moldeando con caga golpe, dejando una marca única que una a una forma una pieza de arte. Un conocimiento que con cada pulso del cobre ha pasado de padres a hijos por décadas en la familia Paz, y que, con Andrea llegó a ser la primera generación en Estados Unidos.

“Yo quería mantener la tradición de mi familia y siempre fue mi sueño. No fue fácil, porque no me daban la oportunidad, muchos me dijeron que no iba a poder”, aseguró Andrea.

Sin embargo, años de esfuerzo y dedicación por fin rindieron frutos.

En sus vitrinas los productos, desde los más pequeños hasta los más grandes son hechos de forma artesanal, labrados por su familia y traídos desde Michoacán o hechos por su propia mano.

Esta comerciante asegura que es satisfactorio saber que sus clientes se sienten en México cuando entran a su negocio.

“Me dicen que sienten que es como entrar a un pedacito de su México, y eso es lo que yo quiero que sientan, sus raíces”, afirmó Andrea.

Esta mexicana le hace un llamado a las personas que tengan un sueño para que luchen por hacerlo realidad.

“Los invito y quiero que todos sepan que, aunque muchos te digan que no eres suficiente para lograr sus metas, no se rindan porque si se puede”, añadió Andrea.