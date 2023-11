Centro de Jornaleros cierra generando incertidumbre en San Francisco

Trabajadores están denunciando que llevan varios días cerrado el Centro de Jornaleros de San Francisco, asegurando no estar recibiendo comunicación clara de lo que está pasando y más bien temen que se trate de represalias.

El centro ubicado en la César Chávez Street solo dejó un mensaje escrito para una reunión.

“Miércoles 3 de noviembre pero el miércoles no era 3 de noviembre, era primero entonces no se abrió, que hasta nueva orden”, dijo Jorge Blanco, jornalero. “Porque no sale nada de trabajo, es más está cerrado, no hay dinero para gastar sus bolsillos están sufriendo y aunque tienen la oportunidad de buscar trabajo en las esquinas”.

Estos trabajadores temen que se trate de una represalia, pues dicen que se han venido quejando con las directivas por la manera cómo adjudican los trabajos.

“Se imagina hace 6 meses no me dan trabajo, que está en la lista, que no tiene teléfono y por eso no le hablamos, pero eso no se ocupaba”, expresó Guillermo López García, jornalero hace 14 años.

Además, porque les han reducido los servicios.

“computación, clases de inglés, otro cuarto donde todo aquel donde no tenía donde dormir, había una estufa, podía traer sus alimentos, cocinar, hasta el acceso a baños

somos 60, 70 y un solo baño, más bien nos sentimos como pateados”, afirmó García.

La directora de Dolores Street Community Services a cargo del centro de jornaleros no estuvo disponible para entrevistas.

A través de un comunicado dijo que el programa de centro de trabajadores ha continuado con toda su programación regular, incluyendo el de despacho de trabajos.

“Cerramos la oficina el martes, noviembre 24 para reparaciones en el edificio y no podemos tener al personal trabajando de la oficina durante ese tiempo", aseguro en el comunicado agregando que las reparaciones deben ser finalizadas este sábado.

Estando Telemundo 48 en el centro, una trabajadora llegó y puso un aviso que dice que la oficina que reabrirá el lunes 6 de noviembre a las 7:30 a.m.