Cientos protestan en San Francisco tras la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto

Cientos de personas protestan frente al Ayuntamiento de San Francisco luego de la decisión de la Corte Suprema sobre la eliminación del derecho constitucional al aborto.

“Es ira y temor por mi sobrina y su generación que no van a tener este derecho”, expresó Norma Gallegos, vocera de la organización de Justicia Reproductiva.

La primera experiencia cercana de Norma con el aborto fue a los 14 años cuando su hermana mayorquedó embarazada.

“Me impactó bastante porque es una decisión que no podía hablar con nuestra familia, no fue algo de celebración, cuando ella necesitaba este aborto era un tiempo bien difícil para nosotros”, explicó Gallegos.

Norma aseguró sentirse agradecida de que su hermana pudiese realizarse el procedimiento de forma segura y sin necesidad de obtener el permiso de sus padres.

“Pero ahora va a ser bien difícil para mujeres jóvenes y si tienen que tomar la decisión no lo van a tener”, dijo.

Sin embargo, quienes celebran esta decisión aseguran que la Corte Suprema hizo lo correcto.

“Me parece que la corte suprema de justicia hizo justicia y terminó con una ley injusta”, dijo Marlene Rodríguez, parroquista de Concord.

Marlene dijo que nació en 1979, el año en que Roe V Wade fue aprobado, su mamá era madre soltera y no sabe qué habría pasado si su mamá hubiera tomado la decisión de abortarla.

“Imagínese que alguien le hubiera dicho mejor aborta para que puedas tener tu carrera y salir adelante sin ese peso encima, bueno eso es lo cercano que está el aborto a mí”, dijo Rodríguez.

Por su parte, Susana Gavino, residente de San Pablo, dijo que se encuentra en una disyuntiva primero por su religión y segundo porque apoya que las mujeres tengan la opción de abortar.

“No planeado, una violación, lo que sea, ¿cómo pueden decidir por ti? . ¿Te lo van a mantener?, ¿te van a ayudar?, No, ¿verdad?, eso es lo que no se me hace justo porque vamos a volver al tiempo de mi abuela que no tenía nada para cuidarse y tuvo 14 hijos. Se me hace ilógico porque la vida está muy cara”, explicó Susana Gavino, residente de San Pablo.

Se espera que otras protestas se lleven a cabo durante el fin de semana en la Bahía.