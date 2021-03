Cientos de trabajadores de limpieza se declaran en huelga en San Francisco

Más de 700 trabajadores de limpieza abandonaron sus trabajos para unirse a una huelga de 3 días para protestas en contra de prácticas laborales injustas luego de ocho meses de negociaciones fallidas de contratos.

Los trabajadores, representados por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 87, llevaron a cabo el miércoles dos mítines separados, uno fuera de la Torre Salesforce y otro fuera de 101 California Street.

Según el sindicato, los trabajadores han estado buscando un contrato que garantice un salario justo, derechos de antigüedad, sistemas de ventilación que funcionen todas las noches mientras trabajan y protecciones de seguridad en el lugar de trabajo, como salvaguardias contra agresiones sexuales, desde agosto.

Los trabajadores son empleados por contratistas como AMB Industries y Able Services en unos 600 edificios en toda la ciudad, incluso en espacios de oficinas alquilados por grandes empresas de tecnología como Google, Facebook y Salesforce.

La huelga coincide con el primer día de este año en que se permitió que las oficinas en la ciudad reabrieran a capacidad limitada según las órdenes de salud estatales, lo que según funcionarios sindicales destaca aún más la necesidad urgente de un nuevo contrato.

Los empleados también exigen que se vuelvan a contratar otros 3.000 conserjes y personal de limpieza que han sido despedidos desde el inicio de la pandemia.

"Sentimos que somos el fondo del barril, que no importamos. Somos los que nos hemos puesto a nosotros mismos ya nuestras familias en peligro", dijo James Johnson, conserje en 1 Market Plaza durante 41 años.

"Parece que con esta negociación simplemente no se preocupan por nosotros y he pasado por muchos y ellos no han sido así. Siento que las empresas se están aprovechando de la pandemia y nos están quitando todo lo que hemos ganado. ", Dijo Johnson. "Nadie quiere ir a la huelga, pero prácticamente nos obligaron a hacer esto".

Desde el inicio de la pandemia, el sindicato dijo que 26 conserjes de San Francisco murieron por COVID-19.

"Seguimos recogiendo basura sin mascarillas ni desinfectante de manos. Las empresas nos dan una o dos mascarillas cada dos o tres meses y esperan que la racionemos", dijo el conserje Ramiro Rodríguez en un comunicado. "Y mientras estoy luchando para cubrir mis gastos porque mis horas se han reducido, ¡los empleadores no quieren cubrir el aumento de los costos de nuestro seguro médico! Es inaceptable, especialmente en medio de una pandemia".

Los líderes de la ciudad, incluidos el fiscal de distrito Chesa Boudin, y los supervisores Ahsha Safai y Matt Haney, se unieron a la manifestación frente a Salesforce Tower para mostrar su apoyo a los trabajadores.

"Los conserjes de San Francisco disfrutan de una de las tasas salariales más altas para los conserjes del país, además de recibir beneficios de pensión y un plan de seguro médico sólido y totalmente pagado para los trabajadores y sus familias", dijo la Asociación de Contratistas de Mantenimiento de San Francisco, un grupo que representa las empresas de limpieza, dijo en un comunicado.

"Desde el comienzo de la pandemia, las compañías miembros han gastado casi $ 1.5 millones en guantes, máscaras, gafas, desinfectantes para manos, desinfectantes, trajes Tyvek y otros artículos de protección relacionados con COVID-19 para nuestros trabajadores", dijeron funcionarios de la asociación. "Continuaremos siguiendo las pautas locales y nacionales, incluida la Ordenanza de Edificios Saludables de San Francisco, para garantizar que nuestros empleados permanezcan seguros durante la pandemia. La Asociación de Contratistas de Mantenimiento de San Francisco se compromete a trabajar con SEIU Local 87 para negociar un acuerdo que es justo tanto para los empleados como para nuestros clientes ".