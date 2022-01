Cientos de maestros fuera de las aulas de clase debido a contagios por COVID-19 en San Francisco

Cientos de maestros y asistentes del Distrito Escolar Unificado de San Francisco no han asistido a las escuelas en medio de un aumento en los casos de COVID-19, según el sindicato de maestros que critica el manejo del distrito de las pruebas del virus.

Las clases se reanudaron esta semana en las escuelas de San Francisco después de las vacaciones de invierno, pero más de 620 miembros del personal no acudieron a los centros escolares el martes, según el sindicato de maestros, United Educators of San Francisco.

Funcionarios sindicales aseguran que el distrito no desarrolló un plan adecuado para manejar el último aumento de casos de COVID-19 y no requirió que los estudiantes y el personal mostraran un resultado negativo en la prueba antes de regresar al campus, como lo han hecho algunos otros distritos. También acusan al distrito de no tener un plan para distribuir un envío de pruebas de COVID-19 que llegarán del estado a finales de esta semana.

El sindicato llevará a cabo una reunión informativa al mediodía del miércoles para discutir los problemas relacionados con el aumento de casos y cómo planean ayudar a distribuir las pruebas a los estudiantes y al personal.

Los funcionarios del SFUSD no estuvieron disponibles de inmediato para comentar sobre las críticas de UESF.